Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Шмигаля для "ВВС-Україна".
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Шмигаль прокоментував мобілізацію в Україні
Денис Шмигаль заявив, що наразі мобілізація триває за планом і на 90% відбувається абсолютно нормально.
За його словами, більшість людей, отримуючи повістки, приходять служити – їх не хапають і не тягнуть силоміць.
Вони, отримавши документ, приходять в ТЦК, оформляються і їдуть в навчальні центри. І я вдячний тим нашим захисникам і захисницям, які реагують свідомо на отримання документа по мобілізації,
– наголосив міністр.
Шмигаль додав, що зараз у медіа переважно висвітлюють невеликий, скандальний відсоток випадків і ці 5 – 10% грають проти України, проти українського суспільства, незалежності та національної безпеки.
А насправді мобілізація на 90% – це свідоме рішення українців,
– підсумував він.
До слова, нещодавно стало відомо, що Кабінет Міністрів змінив порядок взяття на військовий облік жінок із медичною та фармацевтичною освітою. Відтепер їх зараховуватимуть автоматично, без необхідності особистої присутності.