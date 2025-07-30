Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Тараса Мельничука.

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Що відомо про зміни для жінок-медиків щодо військового обліку?

Зміни внесли до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки та до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Передбачено автоматичне взяття на військовий облік жінок з медичною або фармацевтичною освітою без їх особистої присутності; уточнено алгоритм дій закладів освіти і територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки щодо таких категорій жінок; удосконалено механізм внесення інформації до ЄДРВ "Оберіг",

– ідеться у повідомленні.

За словами Мельничука, було впорядковано ведення персонально-первинного військового обліку у виконавчих органах місцевого самоврядування, актуалізовано перелік звітних документів, приведено графи списків персонального військового обліку у відповідність до даних військово-облікових документів.

Окрім цього, передбачено присвоєння первинного військового звання "солдат (матрос) запасу" одночасно з прийняттям на військовий облік осіб, які досягли 25-річного віку та не проходили військової служби чи базової загальновійськової підготовки, без їх виклику до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки тощо.