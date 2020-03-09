Главные новости 9 марта: обвал мировых рынков, суд о сбитии MH17

Цены на нефть рекордно снизились и вызвали резкое падение мировых фондовых рынков. В Нидерландах началось судебное заседание по делу сбития малайзийского "Боинга" рейса МН17 в небе над Донбассом. Угроза от коронавируса растет. В Украине отметили 206 лет со дня рождения Тараса Шевченко.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Мировые рынки обваливаются, а нефть дешевеет: что об этом известно

Накануне Россия расторгла соглашение с ОПЕК (организация стран-экспортеров нефти – 24 канал) по снижению уровня добычи нефти. В Кремле отмечают, что соглашение с ОПЕК не отвечает их интересам. В Роснефти говорят, что страна рассчитывает наращивать нефтедобычу.

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В итоге произошло резкое падение цен на нефть: баррель Brent в ночь на 9 марта подешевел на 30% до 30 долларов. Это самый чувствительный однодневный обвал цен, начиная с 1991 года.

В то же время Саудовская Аравия снизила цену на нефть, которую она продает на внешние рынки. Стоимость аравийской нефти достигла максимума за последние 20 лет величины. Такими беспрецедентными скидками здесь хотят побудить нефтеперерабатывающие компании в Европе, Азии и США покупать именно саудовскую нефть. Также СМИ пишут, страна заявила о намерении увеличить добычу нефти.

Подливает масла в огонь и то, что цены на нефть попали под влияние медвежьей тенденции (начали снижаться) в результате вспышки коронавируса, ведь снизился спрос на сырье. Дело в том, что производственные мощности Китая временно приостановлены из-за введения карантина со стороны местной власти.

В итоге шок на рынке нефти распространился на мировые фондовые рынки, которые до сих пор не могут оправиться от последствий коронавируса. Обвалились как азиатские биржи, так и американские фьючерсы. Кроме того, утром 9 марта открытие рынков в США сопровождалось обвалом. В частности, в первые минуты индекс S&P 500 упал на 6,9%, Dow Jones – на 7%. На этом фоне европейские фондовые рынки также продемонстрировали рекордное падение.

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Первое судебное заседание по делу MH17

В Нидерландах завершилось первое заседание суда по сбитию Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году. Официально обвинения выразили трем россиянам и одному украинцу.

Говорится про:

бывшего "министра обороны" так называемой "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова).

(Стрелкова). генерал-майора Сергея Дубинского (позывной "Хмурый"). Он был командиром разведки "ДНР", является офицером ГРУ РФ. Ему могут инкриминировать организацию атаки на самолет;

(позывной "Хмурый"). Он был командиром разведки "ДНР", является офицером ГРУ РФ. Ему могут инкриминировать организацию атаки на самолет; полковника Олега Пулатова (позывной "Гюрза"). Он – ветеран российских ВДВ, его упомянули в связи с перевозкой "Бука" и организацией охраны района падения обломков сбитого самолета. Мог быть возле установки в момент запуска;

гражданина Украины Леонида Харченко (позывной "Крот"). Он – боевик "ДНР".

Судья отметил, что один из подозреваемых – бывший "министр обороны" Игорь Гиркин, отрицает законность решений нидерландского суда по катастрофе. Ему пытались официально вручить повестку по адресу его регистрации, а также связаться с ним электронно: через скайп и Вконтакте, но безуспешно. Поэтому судья считает, что Гиркин сознательно не приехал в суд.

Дело рассматривалось в судебном комплексе "Скипхол": там усилили меры безопасности. Председательствовал на процессе судья Хендрик Стейнхаюс. От Украины в деле MH17 Международную следственную группу возглавляет заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов.

Во время процесса должны выступить 49 родственников жертв катастрофы, 84 человека также будут обращаться за материальной компенсацией. Адвокат 27 семей жертв катастрофы Питер Лангстраат заявил о том, что четверо обвиняемых рано или поздно понесут реальное наказание. Но предыдущее решение в отношении подозреваемых появится не ранее, чем через 14 дней после окончания слушаний.

Суд продолжится 10 марта в 11:00 по киевскому времени.

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Коронавирус в мире: новые угрозы

Коронавирус продолжает шагать по миру, и под удар попадают все новые и новые страны. Кроме того, из-за инфекции организаторы либо отменяют, либо проводят без зрителей крупные спортивные события. В частности, такая судьба постигла и церемонию зажжения олимпийского огня. Поэтому на мероприятии будут присутствовать только почти 100 аккредитованных гостей Международного олимпийского комитета и Оргкомитета Токио-2020.

Между тем, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что риск пандемии COVID-19 (заболевания, вызванного новым коронавирусом) увеличился. Таким образом, она стала реальной.

Как пояснил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, угроза глобальной пандемии возрастает, поскольку коронавирус быстро распространяется по миру: от Азии до Европы, от Ближнего Востока до США.

Сейчас, когда новый коронавирус распространился на такое количество стран, угроза пандемии становится более реальной. Но это будет первая пандемия в истории, которую можно будет контролировать,

– подчеркнул он.

Одновременно Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул, что болезнь получила "неравномерное распространение" в мире, поэтому большинство больных сосредоточены в небольшой группе стран.

Заметим! Количество стран, в которых выявлены случаи заражения коронавирусом, превысило 100. По данным ВОЗ, коронавирусом заболели 110 тысяч 276 человек в 104 странах мира. Из них умерли более 3 тысяч человек.

Коронавирус Covid-19: главное

Коронавирус впервые обнаружили в Китае в провинции Хубэй . Большинство заболеваний пришлось на январь 2020 года.

. Большинство заболеваний пришлось на январь 2020 года. Впоследствии коронавирус распространился на большинство европейских стран, а теперь его фиксируют даже на маленьких островах. Больше всего случаев заражения в Европе зафиксировали в Италии – 7 375 человек .

. В остальном мире, кроме Китая, больше всего от коронавируса страдают в Южной Корее и Иране .

и . Пока не существует вакцины от коронавируса 2019-nCoV . Впрочем, Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях.

. Впрочем, Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях. Первый случай заболевания коронавирусом подтвердили и в Украине. Заболел черновчанин, который путешествовал по Италии. Сейчас он получает необходимое лечение.

Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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Тарасу Шевченко – 206

9 марта исполняется 206 лет со дня рождения Тараса Шевченко. Память украинского гения чтят во всем мире. В мероприятиях принял участие и украинский президент Владимир Зеленский. В частности, он вместе с женой Еленой возложил цветы к памятнику Кобзарю в Киеве.

Тарас Шевченко родился в 1814 году на Черкасщине в семье крепостного. За свою жизнь он сумел стать украинским гением и национальным символом – мастером поэтического слова, выдающимся живописцем, основоположником литературного украинского языка.

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