Головні 9 березня: обвал світових ринків, суд щодо збиття MH17

Ціни на нафту рекордно знизилися й спричинили різке падіння світових фондових ринків. У Нідерландах розпочалося судове засідання у справі збиття малайзійського "Боїнга" рейсу МН17 у небі над Донбасом. Загроза від коронавірусу зростає. В Україні та світі відзначили 206 років із дня народження Тараса Шевченка.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Світові ринки обвалюються, а нафта дешевшає: що про це відомо

Напередодні Росія розірвала угоду з ОПЕК (Організація країн-експортерів нафти – 24 канал) щодо зниження рівня видобутку нафти. У Кремлі наголошують, що угода з ОПЕК не відповідає їхнім інтересам. У Роснафті кажуть, що країна розраховує нарощувати нафтовидобуток.

Радимо ознайомитися! Ціни на нафту рекордно знизилися й спричинили різке падіння світових фондових ринків: деталі

Зрештою відбулося різке падіння цін на нафту: барель Brent уночі проти 9 березня подешевшав на 30% до 30 доларів. Це найвідчутніший одноденний обвал цін, починаючи з 1991 року.

Водночас Саудівська Аравія знизила ціну на нафту, яку вона продає на зовнішні ринки. Вартість аравійської нафти досягла максимуму за останні 20 років величини. Такими безпрецедентними знижками тут хочуть спонукати нафтопереробні компанії в Європі, Азії та США купувати саме саудівську нафту. Також ЗМІ пишуть, країна заявила про намір збільшити видобуток нафти.

Доливає олії у вогонь і те, що ціни на нафту потрапили під вплив ведмежої тенденції (почали знижуватися) внаслідок спалаху коронавірусу, адже знизився попит на сировину. Річ у тім, що виробничі потужності Китаю тимчасово призупинилися через запровадження карантину з боку тамтешньої влади.

У підсумку шок на ринку нафти поширився на світові фондові ринки, які досі не можуть оговтатися від наслідків коронавірусу. Обвалилися як азійські біржі, так і американські ф’ючерси. Крім того, уранці 9 березня відкриття ринків у США супроводжувалося обвалом. Зокрема, в перші хвилини індекс S&P 500 впав на 6,9%, Dow Jones – на 7%.На цьому тлі європейський фондові ринки теж продемонстрували рекордне падіння.

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Перше судове засідання у справі MH17

У Нідерландах завершилось перше засідання суду щодо збиття Boeing MH17 над Донбасом у 2014 році. Офіційно звинувачення висловили трьом росіянам та одному українцеві.

Мовиться про:

колишнього "міністра оборони" так званої "ДНР" Ігора Гіркіна (Стрєлкова).

(Стрєлкова). генерал-майора Сергія Дубінського (позивний "Хмурий"). Він був командиром розвідки "ДНР", є офіцером ГРУ РФ. Йому можуть інкримінувати організацію атаки на літак;

(позивний "Хмурий"). Він був командиром розвідки "ДНР", є офіцером ГРУ РФ. Йому можуть інкримінувати організацію атаки на літак; полковника Олега Пулатова (позивний "Гюрза"). Він – ветеран російських ВДВ, його згадано у зв'язку з перевезенням "Бука" та організацією охорони району падіння уламків збитого літака. Міг бути біля установки в момент запуску;

(позивний "Гюрза"). Він – ветеран російських ВДВ, його згадано у зв'язку з перевезенням "Бука" та організацією охорони району падіння уламків збитого літака. Міг бути біля установки в момент запуску; громадянина України Леоніда Харченка (позивний "Кріт"). Він – бойовик "ДНР".

Суддя зазначив, що один з підозрюваних – колишній "міністр оборони" Ігор Гіркін, заперечує законність рішень нідерландського суду щодо катастрофи. Йому намагалися офіційно вручити повістку за адресою його реєстрації, а також зв'язатися з ним електронно: через скайп і Вконтакте, але безуспішно. Тому суддя вважає, що Гіркін свідомо не приїхав до суду.

Справу розглядали у судовому комплексі "Скіпхол": там посилили заходи безпеки. Головував на процесі суддя Хендрік Стейнхаюс. Від України у справі MH17 Міжнародну слідчу групу очолює заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов.

Під час процесу мають виступити 49 родичів жертв катастрофи, 84 людини також будуть звертатися за матеріальною компенсацією. Адвокат 27 сімей жертв катастрофи Пітер Лангстраат заявив про те, що четверо обвинувачених рано чи пізно понесуть реальне покарання. Але попереднє рішення щодо підозрюваних з'явиться не раніше, ніж через 14 днів після закінчення слухань.

Суд продовжиться 10 березня о 11:00 за київським часом.

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Коронавірус у світі: нові загрози

Коронавірус продовжує крокувати світом, і під удар потрапляють все нові та нові країни. Крім того, через інфекцію організатори або скасовують, або проводять без глядачів великі спортивні події. Зокрема, така доля спіткала й церемонію запалення олімпійського вогню. Тому на заході будуть присутніми лише майже 100 акредитованих гостей Міжнародного олімпійського комітету та Оргкомітету Токіо-2020.

Тим часом, у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) вважають, що ризик пандемії COVID-19 (захворювання, викликаного новим коронавірусом) збільшився. Таким чином, вона стала реальною.

Як пояснив очільник ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, загроза глобальної пандемії зростає, оскільки коронавірус швидко шириться світом: від Азії до Європи, від Близького Сходу до США.

Зараз, коли новий коронавірус поширився на таку кількість країн, загроза пандемії стає реальнішою. Але це буде перша пандемія в історії, яку можна буде контролювати,

– наголосив він.

Водночас Тедрос Адханом Гебрейесус підкреслив, що хвороба отримала "нерівномірне поширення" у світі, тому більшість хворих зосереджено в невеликій групі країн.

Зауважимо! Кількість країн, в яких виявлено випадки зараження коронавірусом, перевищило 100. За даними ВООЗ, коронавірусом захворіли 110 тисяч 276 людей в 104 країнах світу. З них померли понад 3 тисячі осіб

Коронавірус Covid-19: головне

Коронавірус вперше виявили у Китаї у провінції Хубей . Більшість захворювань припало на січень 2020 року.

. Більшість захворювань припало на січень 2020 року. Згодом коронавірус поширився на більшість європейських країн, а тепер його фіксують навіть на маленьких островах. Найбільше випадків зараження в Європі зафіксували в Італії – 7 375 людей.

У решті світу, окрім Китаю, найбільше від коронавірусу страждають у Південній Кореї та Ірані .

та . Наразі не існує вакцини від коронавірусу 2019-nCoV. Втім, Китай і США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях.

Втім, Китай і США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях. Перший випадок захворювання на коронавірус підтвердили й в Україні. Захворів чернівчанин, який подорожував по Італії. Наразі він отримує потрібне лікування.

Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Тарасові Шевченку – 206

9 березня виповнюється 206 років від дня народження. Пам'ять українського генія вшановують у всьому світі. У відповідних заходах участь взяв і український президент Володимир Зеленський. Зокрема, він разом із дружиною Оленою поклав квіти до пам’ятника Кобзарю в Києві.

Тарас Шевченко народився у 1814 році на Черкащині в родині кріпака. За своє життя він зумів стати українським генієм та національним символом – майстром поетичного слова, видатним живописцем, основоположником літературної української мови.

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