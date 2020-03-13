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      Главные новости 13 марта: первая смерть в Украине от коронавируса, скандальные сделки в Минске

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      Главные новости 13 марта / Коллаж 24 канала

      В Украине зафиксировали первую смерть от эпидемии коронавируса. Между тем государство всячески пытается усилить меры борьбы с эпидемией. Председатель ОПУ Андрея Ермака обвинили в подписании скандальной сделки, которая может легализовать боевиков на Донбассе. Из-за коронавируса приостановили проведение Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Такими были главные новости в Украине и мире в пятницу, 13 марта.

      Важнейшие новости в Украине и мире за сегодня:

      Первая смерть в Украине от коронавируса

      От эпидемии коронавируса умерла 71-летняя женщина из Радомышля Житомирской области. Она стала первой жертвой эпидемии в нашей стране.

      Важно В Радомышле заболели прихожане церкви, которую посещала умершая украинка

      Министерство здравоохранения Украины выразило соболезнования родным женщины. В ведомстве добавили, что под наблюдением врачей находятся близкие родственники, с которыми она проживала, и другие люди, с которыми женщина контактировала.

      Умершая женщина находилась в группе риска. Как известно, старшее поколение людей наиболее уязвимо к инфицированию коронавируса Covid-19 с летальным исходом.

      Как проходила болезнь у женщины:

      • В феврале женщина путешествовала по Польше, уже в начале марта вернулась во Львов, где гостила у родственников, после чего приехала в свой город – Радомышль.
      • Женщина почувствовала недомогание 3 марта, обратилась за помощью к врачам, ей измерили давление и отпустили домой. В Минздраве заверили, что эти врачи сейчас находятся на обсервации, ведь тоже могут быть инфицированы.
      • Известно, что 8 марта женщина ходила на службу в местной церкви, где целовала иконы.
      • Госпитализировали женщину только тогда, когда ей стало совсем плохо. 12 марта тест подтвердил, что она больна коронавирусом, у нее также обнаружили двустороннюю пневмонию.
      • Уже на следующий день у пенсионерки начал падать уровень кислорода в крови, поэтому врачи решили присоединить ее к аппарату искусственного дыхания. Состояние женщины стабилизировалось, однако уже через час ей резко стало хуже. Врачи пять раз реанимировали больную, однако спасти не смогли.
      • Теперь под охраной и наблюдением врачей находятся 10 родственников пациентки, в том числе трое детей. Симптомов коронавируса у них пока не обнаружено. Также изолированы медицинские работники, с которыми контактировала женщина.
      • В городе Радомышль вводят чрезвычайное положение, которое предусматривает определенные ограничения, в частности – закрытие развлекательных заведений и места пребывания большого количества людей. Также в четырнадцатитысячном городе остановлено движение маршруток, закрыт даже местный базар.


      Эпидемия коронавируса – главные цифры / инфографика 24 канала

      Как Украина будет бороться с коронавирусом

      Украина начинает усиленно бороться с эпидемией коронавируса как внутри страны, так и на внешних границах. В частности, на границе ввели жесткие ограничения, а Минздрав предлагает законопроект о борьбе с коронавирусом.

      Ограничения на границе

      Совет национальной безопасности и обороны Украины решил закрыть границу на две недели для иностранцев. Продлится запрет пересечения границ в течение двух недель, начиная с 15 марта.

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      Однако все граждане Украины, которые сейчас находятся за границей, смогут вернуться в Украину. Но, если будут прибывать из стран, где бушует коронавирус, их будут отправлять на обсервацию.

      Мининфраструктуры отметил, что ограничения не коснутся международных грузовых перевозок: их не будут прекращать.

      Законопроект о борьбе с коронавирусом

      Министр здравоохранения Илья Емец представил законопроект о повышении эффективности борьбы с эпидемией коронавируса. В нем предлагают принять ряд законодательных изменений:

      • Упрощение процедуры закупки товаров, работ и услуг для предотвращения и борьбы с коронавирусом:
        по прогнозу Минздрава, это позволит ускорить процесс закупки средств индивидуальной защиты и тест-систем;
      • Возможность работникам выполнять работу из дома;
      • Запрет на проведение массовых мероприятий на 200 человек;
      • Запрет на проведение мероприятий государственного надзора и контроля во время карантина из-за коронавируса;
      • Усиление контроля въезда и выезда на территорию Украины;
      • Четкий алгоритм принудительной изоляции и самоизоляции и ответственности за несоблюдение карантина.

      Как уберечься от коронавируса: смотрите видео​

      Скандальные договоренности в Минске

      Скандальное заседание трехсторонней контактной группы в Минске произошло еще 11 марта. Впрочем особенно активно его начали обсуждать 13 марта, когда Андрея Ермака начали обвинять в договоренностях, которые могут легализовать боевиков на Донбассе.

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      Дело в том, что во время этой встречи обсуждалось создание консультативного совета, в который будут входить украинские граждане и жители временно оккупированных территорий.

      Ермака обвинили в том, что таким образом Украина якобы признает боевиков, а не Россию – стороной минского процесса, а следовательно и российско-украинскую войну на Донбассе.

      Впрочем сам председатель Офиса Президента заверил, что ни о какой легализации боевиков не может быть речи. Мол, это будет только совещательная группа в политический подгруппе ТКГ.

      Кроме того, на встрече были достигнуты еще несколько договоренностей:

      • обмен удерживаемыми лицами. В ближайшее время стороны должны передать список на освобождение;
      • разведение сил и средств, украинская сторона предложила новые участки;
      • одновременное открытие контрольных пунктов в Золотом и Счастье.


      Протокол с минского заседания с подписями боевиков / фото: "Зеркало недели"

      Лигу чемпионов и Лигу Европы приостановили

      УЕФА официально одобрила перенесение всех матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы, приостановление проведения турниров на неопределенный срок. Причиной такого решения стала эпидемия коронавируса.

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      В связи с событиями, связанными с распространением коронавируса в Европе и соответствующих решений, принятых различными правительствами, все клубные соревнования УЕФА, запланированные на следующую неделю, откладываются,
      – пояснили в УЕФА.

      К слову, в УЕФА также запланировано экстренное заседание на 17 марта. На нем будет рассматриваться вопрос об отложении главного европейского турнира – Евро-2020. Вероятно, его отсрочат на 2021.

       

      По всей Украине ввели карантин из-за коронавируса: что изменится
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Министерство здравоохранения Украины Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости Украины Новости политики Публикации Футбол Офіс Президента Оккупированные территории Пророссийские боевики Лига чемпионов Лига Европы Жертвы Минские договоренности Минск Андрей Ермак
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