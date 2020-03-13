Головні новини 13 березня: перша смерть в Україні від коронавірусу, скандальні угоди у Мінську
В україні зафіксували першу смерть від епідемії коронавірусу. Тим часом держава всіляко намагається посилити заходи боротьби з епідемією. Голову ОПУ Андрія Єрмак звинуватили у підписанні скандальної угоди, яка може легалізувати бойовиків на Донбасі. Через коронавірус призупинили проведення Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Такими були головні новини в Україні і світі у п'ятницю, 13 березня.
Найважливіші новини в Україні та світі за сьогодні:
Перша смерть в Україні від коронавірусу
Від епідемії коронавірусу померла 71-річна жінка з Радомишля Житомирської області. Вона стала першою жертвою епідемії у нашій країні.
Важливо У Радомишлі захворіли парафіяни церкви, яку відвідувала померла українка
Міністерство охорони здоров'я України висловило співчуття рідним жінки. У відомстві додали, що під наглядом лікарів перебувають близькі родичі, з якими вона проживала, та інші люди, з якими жінка контактувала.
Померла жінка перебувала у групі ризику. Як відомо, старше покоління людей найбільш вразливе до інфікування коронавірусом Covid-19 з летальними наслідками.
Як проходила хвороба у жінки:
- У лютому жінка подорожувала Польщею, вже на початку березня повернулася до Львова, де гостювала у родичів, після чого приїхала до рідного міста – до Радомишля.
- Жінка відчула занедужання 3 березня, звернулася за допомогою до лікарів, їй виміряли тиск і відпускали додому. У МОЗ запевнили, що ці лікарі наразі перебувають на обсервації, адже теж можуть бути інфіковані.
- Відомо, що 8 березня жінка ходила на службу до місцевої церкви, де цілувала ікони.
- Госпіталізували жінку лише тоді, коли їй стало зовсім погано. 12 березня тест підтвердив, що вона хвора на коронавірус, у неї також виявили двосторонню пневмонію.
- Вже наступного дня у пенсіонерки почав падати рівень кисню в крові, тож лікарі вирішили приєднати її до апарату штучного дихання. Стан жінки стабілізувався, проте вже через годину їй різко погіршало. Лікарі п'ять разів реанімували хвору, проте врятувати не змогли.
- Тепер під охороною та наглядом лікарів перебувають 10 родичів пацієнтки, зокрема троє дітей. Симптомів коронавірусу у них поки не виявлено. Також ізольовані медичні працівники, з якими контактувала жінка.
- У місті Радомишль запроваджують надзвичайний стан, який передбачає певні обмеження, зокрема – закриття розважальних закладів та місця перебування великої кількості людей. Також у 14-тисячному місті зупинено рух маршруток, зачинений навіть місцевий базар.
Епідемія коронавірусу – головні цифри / інфографіка 24 каналу
Як Україна боротиметься з коронавірусом
Україна розпочинає посилено боротися з епідемією коронавірусу як всередині країни, так і на зовнішніх кордонах. Зокрема, на кордоні ввели жорсткі обмеження, а МОЗ пропонує законопроєкт про боротьбу з коронавірусом.
Обмеження на кордоні
Рада національної безпеки і оборони України вирішила закрити кордон на два тижні для іноземців. Триватиме заборона перетину кордонів протягом двох тижнів, починаючи з 15 березня.
Цікаво Від коронавірусу померла українка в Італії
Однак усі громадяни України, які зараз перебувають за кордоном, зможуть повернутися в Україну. Але, якщо прибуватимуть з тих країн, де вирує коронавірус, їх відправлятимуть на обсервацію.
Мінінфраструктури зазначило, що обмеження не стосуватимуться міжнародних вантажних перевезень: їх не припинятимуть.
Законопроєкт про боротьбу з коронавірусом
Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець презентував законопроєкт про підвищення ефективності боротьби з епідемією коронавірусу. У ньому пропонують ухвалити низку законодавчих змін:
- Спрощення процедури закупівлі товарів, робіт та послуг для запобігання та боротьби з коронавірусом:
за прогнозом МОЗ, це дозволить пришвидшити процес закупівлі засобів індивідуального захисту та тест-систем;
- Можливість працівникам виконувати роботу з дому;
- Заборону на проведення масових заходів на понад 200 осіб;
- Заборону на проведення заходів державного нагляду та контролю під час карантину через коронавірус;
- Посилення контролю в'їзду та виїзду на територію України;
- Чіткий алгоритм примусової ізоляції та самоізоляції та відповідальності за недотримання карантину.
Як уберегтися від коронавірусу: дивіться відео
Скандальні домовленості у Мінську
Скандальне засідання тристоронньої контактної групи у Мінську відбулося ще 11 березня. Втім особливо активно його почали обговорювати 13 березня, коли Андрія Єрмака почали звинувачувати у домовленостях, які можуть легалізувати бойовиків з Донбасу.
Важливо Це державна зрада, – В'ятрович вимагає відкрити кримінальну справу проти Єрмака і Кучми
Справа у тім, що під час цієї зустрічі обговорювалося створення консультативної ради, до якої входитимуть українські громадяни та мешканці тимчасово окупованих територій.
Єрмака звинуватили у тому, що таким чином Україна буцімто визнає бойовиків, а не Росію стороною мінського процесу, а отже і російсько-української війни на Донбасі.
Втім сам голова Офісу Президента запевнив, що про жодну легалізацію бойовиків не може бути й мови. Мовляв, це буде лише дорадча група у політичній підгрупі ТКГ.
Крім того, на зустрічі було досягнуто ще кілька домовленостей:
- обмін утримуваними особами. Найближчим часом сторони мають передати список на звільнення.
- розведення сил і засобів, українська сторона запропонувала нові ділянки;
- одночасне відкриття контрольних пунктів у Золотому та Щасті.
Протокол з мінського засідання з підписами бойовиків / фото: "Дзеркало тижня"
Лігу чемпіонів і Лігу Європи призупинили
УЄФА офіційно схвалила перенести усі матчі Ліги чемпіонів і Ліги Європи, а проведення турнірів призупинити на невизначений термін. Причиною такого рішення стала епідемія коронавірусу.
Цікаво Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн
У зв'язку з подіями, пов'язаними з поширенням коронавірусу у Європі і відповідних рішень, ухвалених різними урядами, всі клубні змагання УЄФА, заплановані на наступний тиждень, відкладаються,
– пояснили в УЄФА.
До слова, в УЄФА також заплановане екстрене засідання на 17 березня. На ньому розглядатиметься питання про відкладення головного європейського турніру – Євро-2020. Імовірно, його відтермінують на 2021 рік.