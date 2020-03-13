Головні новини 13 березня: перша смерть в Україні від коронавірусу, скандальні угоди у Мінську

В україні зафіксували першу смерть від епідемії коронавірусу. Тим часом держава всіляко намагається посилити заходи боротьби з епідемією. Голову ОПУ Андрія Єрмак звинуватили у підписанні скандальної угоди, яка може легалізувати бойовиків на Донбасі. Через коронавірус призупинили проведення Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Такими були головні новини в Україні і світі у п'ятницю, 13 березня.

Найважливіші новини в Україні та світі за сьогодні:

Перша смерть в Україні від коронавірусу

Від епідемії коронавірусу померла 71-річна жінка з Радомишля Житомирської області. Вона стала першою жертвою епідемії у нашій країні.

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Міністерство охорони здоров'я України висловило співчуття рідним жінки. У відомстві додали, що під наглядом лікарів перебувають близькі родичі, з якими вона проживала, та інші люди, з якими жінка контактувала.

Померла жінка перебувала у групі ризику. Як відомо, старше покоління людей найбільш вразливе до інфікування коронавірусом Covid-19 з летальними наслідками.

Як проходила хвороба у жінки:

У лютому жінка подорожувала Польщею, вже на початку березня повернулася до Львова, де гостювала у родичів, після чого приїхала до рідного міста – до Радомишля.

Жінка відчула занедужання 3 березня, звернулася за допомогою до лікарів, їй виміряли тиск і відпускали додому. У МОЗ запевнили, що ці лікарі наразі перебувають на обсервації, адже теж можуть бути інфіковані.

Відомо, що 8 березня жінка ходила на службу до місцевої церкви, де цілувала ікони.

Госпіталізували жінку лише тоді, коли їй стало зовсім погано. 12 березня тест підтвердив, що вона хвора на коронавірус, у неї також виявили двосторонню пневмонію.

Вже наступного дня у пенсіонерки почав падати рівень кисню в крові, тож лікарі вирішили приєднати її до апарату штучного дихання. Стан жінки стабілізувався, проте вже через годину їй різко погіршало. Лікарі п'ять разів реанімували хвору, проте врятувати не змогли.

Тепер під охороною та наглядом лікарів перебувають 10 родичів пацієнтки, зокрема троє дітей. Симптомів коронавірусу у них поки не виявлено. Також ізольовані медичні працівники, з якими контактувала жінка.

У місті Радомишль запроваджують надзвичайний стан, який передбачає певні обмеження, зокрема – закриття розважальних закладів та місця перебування великої кількості людей. Також у 14-тисячному місті зупинено рух маршруток, зачинений навіть місцевий базар.



Епідемія коронавірусу – головні цифри / інфографіка 24 каналу

Як Україна боротиметься з коронавірусом

Україна розпочинає посилено боротися з епідемією коронавірусу як всередині країни, так і на зовнішніх кордонах. Зокрема, на кордоні ввели жорсткі обмеження, а МОЗ пропонує законопроєкт про боротьбу з коронавірусом.

Обмеження на кордоні

Рада національної безпеки і оборони України вирішила закрити кордон на два тижні для іноземців. Триватиме заборона перетину кордонів протягом двох тижнів, починаючи з 15 березня.

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Однак усі громадяни України, які зараз перебувають за кордоном, зможуть повернутися в Україну. Але, якщо прибуватимуть з тих країн, де вирує коронавірус, їх відправлятимуть на обсервацію.

Мінінфраструктури зазначило, що обмеження не стосуватимуться міжнародних вантажних перевезень: їх не припинятимуть.

Законопроєкт про боротьбу з коронавірусом

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець презентував законопроєкт про підвищення ефективності боротьби з епідемією коронавірусу. У ньому пропонують ухвалити низку законодавчих змін:

Спрощення процедури закупівлі товарів, робіт та послуг для запобігання та боротьби з коронавірусом:

за прогнозом МОЗ, це дозволить пришвидшити процес закупівлі засобів індивідуального захисту та тест-систем;

за прогнозом МОЗ, це дозволить пришвидшити процес закупівлі засобів індивідуального захисту та тест-систем; Можливість працівникам виконувати роботу з дому;

Заборону на проведення масових заходів на понад 200 осіб;

Заборону на проведення заходів державного нагляду та контролю під час карантину через коронавірус;

Посилення контролю в'їзду та виїзду на територію України;

Чіткий алгоритм примусової ізоляції та самоізоляції та відповідальності за недотримання карантину.

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Скандальні домовленості у Мінську

Скандальне засідання тристоронньої контактної групи у Мінську відбулося ще 11 березня. Втім особливо активно його почали обговорювати 13 березня, коли Андрія Єрмака почали звинувачувати у домовленостях, які можуть легалізувати бойовиків з Донбасу.

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Справа у тім, що під час цієї зустрічі обговорювалося створення консультативної ради, до якої входитимуть українські громадяни та мешканці тимчасово окупованих територій.

Єрмака звинуватили у тому, що таким чином Україна буцімто визнає бойовиків, а не Росію стороною мінського процесу, а отже і російсько-української війни на Донбасі.

Втім сам голова Офісу Президента запевнив, що про жодну легалізацію бойовиків не може бути й мови. Мовляв, це буде лише дорадча група у політичній підгрупі ТКГ.

Крім того, на зустрічі було досягнуто ще кілька домовленостей:

обмін утримуваними особами . Найближчим часом сторони мають передати список на звільнення.

. Найближчим часом сторони мають передати список на звільнення. розведення сил і засобів , українська сторона запропонувала нові ділянки;

, українська сторона запропонувала нові ділянки; одночасне відкриття контрольних пунктів у Золотому та Щасті.



Протокол з мінського засідання з підписами бойовиків / фото: "Дзеркало тижня"

Лігу чемпіонів і Лігу Європи призупинили

УЄФА офіційно схвалила перенести усі матчі Ліги чемпіонів і Ліги Європи, а проведення турнірів призупинити на невизначений термін. Причиною такого рішення стала епідемія коронавірусу.

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У зв'язку з подіями, пов'язаними з поширенням коронавірусу у Європі і відповідних рішень, ухвалених різними урядами, всі клубні змагання УЄФА, заплановані на наступний тиждень, відкладаються,

– пояснили в УЄФА.

До слова, в УЄФА також заплановане екстрене засідання на 17 березня. На ньому розглядатиметься питання про відкладення головного європейського турніру – Євро-2020. Імовірно, його відтермінують на 2021 рік.