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      Главные новости 15 марта: эвакуация из Италии, выборы в карантин, закрытые в Египте украинцы

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      Чтобы эвакуировать украинцев, застрявших на границе со Словенией, в Италию вылетел чартерный рейс. В двух отелях в Египте на вынужденном карантине на 14 дней закрыли 730 украинцев. В Харьковской области состоялись промежуточные выборы народного депутата. Такими были главные новости 15 марта.

      Важнейшие новости в Украине и мире за сегодня, 15 марта:

      Украинцев эвакуируют из Италии

      В ночь на 13 марта словенские пограничники завернули два автобуса с украинцами, которые возвращались из Италии. На родину хотели вернуться около 100 наших граждан. Однако, местные охранники границ их не пустили, так как Словения не допускает на свою территорию иностранцев из-за карантина.

      О ситуации Украинцы застряли на границе со Словенией: у Зеленского объяснили, как им быть

      Люди длительное время находились на границе между Италией и Словенией в подвешенном состоянии. Делом тщательно занялось МИД, которое решило эвакуировать граждан Украины. Под свой контроль дело взял и президент Владимир Зеленский. Фирма SkyUp бесплатно предоставила для эвакуации свой самолет.

      Брифинг относительно эвакуации украинцев из Италии: видео

      В 16 часов самолет вылетел из Киева за украинцами. На него посадят не только "зависших" в автобусах украинцев, но и тех, кто просто находился в Италии и решил вернуться. Главным условием было успеть зарегистрироваться и попасть на борт. Поэтому в целом в Украине эвакуируют 123 человек: 98 из автобусов и еще 25 из тех, кто вызвался.

      Отметим, что в Украину вернутся 121 гражданин Украины. Из них двое имеют двойное гражданство. Еще двое имеют право проживать на территории Украины, но не являются гражданами нашего государства.

      Все украинцы будут находиться в карантине по прилету в Борисполь. Самолет должен приземлиться около полуночи 15 марта.

      730 украинцев стали пленниками карантина в Египте

      Из-за двоих туристов, у которых обнаружили коронавирус, всех постояльцев в гостинице в Шарм-эль-Шейхе отправили на карантин. Среди них 730 украинцев: все они заложники ситуации и будут находиться 14 дней в изоляции.

      Туристы начали писать о своей проблеме в соцсетях и публиковать фото из своего вынужденного карантина. Да, им запрещают выходить на улицу, а еду приносят плотно упакованную пленкой.

      Смотрите видео корреспондентов 24 канала:

      Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что все 730 украинцев здоровые и сейчас их тесты на коронавирус отрицательные. Однако, у них нет выхода и они должны пересидеть в отеле все 14 дней.

      Выборы народного депутата в условиях карантина

      15 марта на округе 179 прошли промежуточные выборы в парламент. А все потому, что победителя от этого округа назначили на высокую государственную должность, которую нельзя занимать, имея мандат в парламенте. Речь идет об Алексее Кучере, которого президнт назначил председателем Харьковской ОГА.

      Чтобы выбрать представителя от округа вместо Кучера, пришлось провести выборы даже в условиях общенационального карантина. К границам 179 округа входят: город Лозовая, Зачепиловский, Кегичевский, Красноградский, Лозовской и Сахновщинский районы.

      По предварительным данным экзит-полов победу одержала самовыдвиженка Юлия Светличная, которая была председателем Харьковской ОГА до Кучера. За нее проголосовали более 70% избирателей. Второй стала экс-депутат Виктория Пташник, которая баллотировалась от "Европейской солидарности" и получила 7,5% голосов.


      Экс-председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная победила по данным экзит-полов / Фото politeka.net

      Как проходили выборы в Харьковской области в условиях карантина?Выборы состоялись в условиях карантина из-за коронавируса. Участки продезинфицировали, а члены избирательных комиссий работали в масках. Их также просили систематически проветривать помещение участка. ЦИК требовала от Харьковской ОГА разместить в кабинках для голосования антисептики и маски для избирателей, однако этого не сделали.

      Вероятно, из-за страха коронавируса явка избирателей была достаточно низкой. По состоянию на 16:00 она составляла всего 22,28%.

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости Украины Египет Юлия Светличная Выборы на 179 округе Публикации
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