Головні новини 15 березня: евакуація з Італії, вибори в карантин, закриті в Єгипті українці

Аби евакуювати українців, як застрягли на кордоні зі Словенією, до Італії вилетів чартерний рейс. У двох готелях у Єгипті на вимушеному карантині на 14 днів закрили 730 українців. У Харківській області відбулися проміжні вибори народного депутата. Такими були головні новини 15 березня.

Найважливіші новини в Україні та світі за сьогодні, 15 березня:

Українців евакуюють з Італії

У ніч на 13 березня словенські прикордонники завернули два автобуси з українцями, які поверталися з Італії. На батьківщину хотіли повернутися близько 100 наших громадян. Однак, місцеві охоронці рубежів їх не пустили, оскільки Словенія не допускає на свою територію іноземців через карантин.

Про ситуацію Українці застрягли на кордоні зі Словенією: у Зеленського пояснили, як їм бути

Люди тривалий час перебували на кордоні між Італією та Словенією у підвислому стані. Справою ретельно зайнялося МЗС, яке вирішило евакуювати громадян України. Під свій контроль справу взяв і президент Володимир Зеленський. Фірма SkyUp безкоштовно надала для евакуації свій літак.

Брифінг стосовно евакуації українців з Італії: відео

О 16 годині літак вилетів з Києва по українців. На його посадять не лише "завислих" в автобусах українців, а й тих, хто просто перебував в Італії і вирішив повернутися. Головною умовою було встигнути зареєструватися та потрапити на борт. Тож загалом до Україні евакуюють 123 людей: 98 з автобусів і ще 25 із тих, хто зголосився.

Зазначимо, що до України повернуться 121 громадянин України. З них двоє мають подвійне громадянство. Ще двоє мають право проживати на території України, але не є громадянами нашої держави.

Усі українці перебуватимуть у карантині по прильоті в Бориспіль. Літак має приземлитися близько опівночі 15 березня.

730 українців стали бранцями карантину у Єгипті

Через двох туристів, у яких виявили коронавірус, усіх постояльців у готелі в Шарм-ель-Шейху відправили на карантин. Серед них 730 українців: усі вони заручники ситуації і перебуватимуть 14 днів в ізоляції.

Туристи почали писати про свою проблему у соцмережах і публікувати фото зі свого вимушеного карантину. Так, їм забороняють виходити на вулицю, а їжу приносять щільно запаковану плівкою.

Дивіться відео кореспондентів 24 каналу:

Міністр МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що усі 730 українці здорові і наразі їхні тести на коронавірус негативні. Однак, у них немає виходу і вони мусять пересидіти в готелі усі 14 днів.

Вибори народного депутата в умовах карантину

15 березня на окрузі 179 пройшли проміжні вибори до парламенту. А все через те, що переможця від цього округу призначили на високу державну посаду, яку не можна обіймати, маючи мандат у парламенті. Ідеться про Олексія Кучера, якого президнт призначив головою Харківської ОДА.

Як це було Вибори на 179 окрузі: Світлична перемагає за результатами екзитполів

Аби обрати представника від округу замість Кучера, довелося провести вибори навіть в умовах загальнонаціонального карантину. До меж 179 округу входять: місто Лозова, Зачепилівський, Кегичівський, Красноградський, Лозівський та Сахновщинський райони.

За попередніми даними екзитполів перемогу здобула самовисуванка Юлія Світлична, яка була головою Харківською ОДА до Кучера. За неї проголосували понад 70% виборців. Другою стала ексдепутатка Вікторія Пташник, яка балотувалася від "Європейської солідарності" і здобула 7,5% голосів.



Ексголова Харківської ОДА Юлія Світлична перемогла за даними екзитполів / Фото politeka.net

Як проходили вибори на Харківщині в умовах карантину? Вибори відбулися в умовах карантину через коронавірус. Дільниці продезінфікували, а члени виборчих комісій працювали у масках. Їх також просили систематично провітрювати приміщення дільниці. ЦВК вимагала від Харківської ОДА розмістити у кабінках для голосування антисептики та маски для виборців, однак цього не зробили.



Ймовірно, через страх коронавірусу явка виборців була досить низькою. Станом на 16:00 вона становила лише 22,28%.