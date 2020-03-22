Главные новости 22 марта: фейк о выздоровлении от коронавируса, совещание Зеленского
В Украине распространили фейк о выздоровлении от коронавируса 8 человек. Зеленский провел большое совещание с правительством, председателями ОГА и мэрами по преодолению кризиса из-за коронавируса. В Хорватии произошли два мощных землетрясения, есть пострадавшие. Киев и ряд областей Украины засыпало снегом. Такими были главные новости воскресенья, 22 марта.
Самые важные новости в Украине и мире за сегодня:
Фейк о выздоровлении от коронавируса
В Центре общественного здоровья сообщили, что в Черновицкий области якобы выздоровели от коронавирусной инфекции сразу 8 новых пациентов. Впоследствии в Черновицкой ОГА и Минздраве опровергли это.
В Минздраве пояснили, что у 8 человек было зафиксировано подозрение на Covid-19. Для получения окончательного результата им сделали 2 повторных теста на коронавирус, и они оказались отрицательными.
Отметим, что по состоянию на 22 марта в Украине зафиксировали 47 случаев заражения коронавирусом, из них 3 человека, к сожалению, умерли. Впрочем, есть хорошие новости – 1 человек выздоровел.
География распространения коронавируса:
- Днепропетровская область – 2;
- Донецкая область – 1;
- Житомирская область – 2 (1 летальный);
- Ивано-Франковская область – 2 (1 летальный);
- город Киев – 9;
- Киевская область – 4;
- Львовская область – 1;
- Тернопольская область – 1;
- Черновицкая область – 25 (1 летальный, 1 выздоровел).
Главное про коронавирус в Украине – читайте по ссылке
Итоги совещания Зеленского с правительством
Президент инициировал большое селекторное совещание из-за распространения коронавируса. В совещании приняли участие все главы ОГА, мэры, премьер-министр Денис Шмыгаль, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак с заместителями и мэр Киева Виталий Кличко. Говорили о потребности регионов для преодоления кризиса, а также о важности коммуникации.
Главные тезисы совещания:
- Все должны объединиться в преодолении вируса. Паника и распри – худшие спутники решения проблемы.
- Области и областные центры должны сформировать список потребностей и проблем.
- Вскоре в Украину прибудет самолет из Китая с гуманитарным грузом.
- Денис Шмыгаль призвал власти на местах привлекать к помощи бизнесменов.
- В Украине вскоре сформируют стабилизационный фонд для преодоления кризиса.
- Министр МВД Арсен Аваков призвал руководителей областей прекратить деятельность продовольственных рынков, ведь именно на них есть опасность распространения инфекции.
- Полиция контролирует, чтобы украинцы, которых эвакуировали из-за рубежа, соблюдали 14-дневный карантин.
- Главный санитарный врач Виктор Ляшко напомнил, что все эвакуированные должны заполнять анкеты относительно своего пребывания за пределами Украины и общего самочувствия.
- Уже определено, какие больницы перепрофилируют в случае большего распространения коронавируса.
Стоит добавить, что Владимир Зеленский допускает внедрение режима чрезвычайной ситуации в Украине в случае, если того потребует эпидемиологическая ситуация. Сейчас такой режим действует в 8 регионах, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом.
В каких областях Украины действует режим чрезвычайной ситуации:
- Киеве,
- Черновицкой области,
- Житомирской области,
- Тернопольской области,
- Харьковской области,
- Киевской области,
- Тернопольской области,
- Днепропетровской области.
Что такое режим чрезвычайной ситуации?Режим чрезвычайной ситуации – состояние на отдельной административной территории, когда нарушены условия нормальной жизнедеятельности людей. Отличается от чрезвычайного положения отсутствием ограничений конституционных прав граждан.
Мощные землетрясения в Хорватии
Утром 22 марта в столице Хорватии Загребе произошли два землетрясения. Они разрушили здания в столице, авто и известный Загребский собор. Некоторые СМИ сообщили, что погиб ребенок. Первое сильное землетрясение силой 5,3 балла разбудило жителей Загреба в 6:24 утра. Оно длилось несколько секунд и сильно повредило здания. Уже через пол часа, в 7:01, в Загребе произошло новое землетрясение, которое длилось несколько меньше, чем первое.
По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, оно составлял 5,0 балла с эпицентром в 10 километрах к северу от Загреба или в двух километрах к юго-востоку от Кашина на глубине пяти километров.
Город Загреб, где произошло землетрясение: карта
Сначала хорватские СМИ сообщили, что жертвой землетрясения стал 15-летний ребенок. Однако, издание HRT, ссылаясь на директора детской больницы Горана Ройча, пишет, что ребенок получил серьезные травмы, но выжил. За его жизнь борются врачи.
Ужасные последствия землетрясений в Загребе / Фото HRT и euronews.com
Киев засыпало снегом
В ночь на 22 марта в Украине резко похолодало, а в некоторых регионах даже выпал снег. Прохладную погоду в Украине принес антициклон Юрген, который пришел к нам с севера. Он принес холод и снег в ряд регионов страны.
Киев
Утром 22 марта снег за окном заметили жители столицы. В некоторых районах Киева он таял еще в воздухе, а где-то хорошо позасыпал дворы.
Киев засыпало снегом / фото Елизаветы Герасимюк и Анны Брыковой (24 канал)
Чернигов
Чернигов тоже не обошла метель. Здесь снега выпало еще больше, чем в столице. Фотографиями заносов в социальных сетях делятся местные жители.
Чернигов засыпало снегом / Фото "Общественное Чернигов"
Львовщина
Во Львове и области в течение 22 марта также падал снег. По состоянию на 6 часов утра осадки в виде небольшого снега фиксировались в Ивано-Франковской, Тернопольской и Черниговской областях, а снег с дождем – в Черновицкой, Хмельницкой и Харьковской областях.