Главные новости 22 марта: фейк о выздоровлении от коронавируса, совещание Зеленского

В Украине распространили фейк о выздоровлении от коронавируса 8 человек. Зеленский провел большое совещание с правительством, председателями ОГА и мэрами по преодолению кризиса из-за коронавируса. В Хорватии произошли два мощных землетрясения, есть пострадавшие. Киев и ряд областей Украины засыпало снегом. Такими были главные новости воскресенья, 22 марта.

Самые важные новости в Украине и мире за сегодня:

Фейк о выздоровлении от коронавируса

В Центре общественного здоровья сообщили, что в Черновицкий области якобы выздоровели от коронавирусной инфекции сразу 8 новых пациентов. Впоследствии в Черновицкой ОГА и Минздраве опровергли это.

В Минздраве пояснили, что у 8 человек было зафиксировано подозрение на Covid-19. Для получения окончательного результата им сделали 2 повторных теста на коронавирус, и они оказались отрицательными.

Отметим, что по состоянию на 22 марта в Украине зафиксировали 47 случаев заражения коронавирусом, из них 3 человека, к сожалению, умерли. Впрочем, есть хорошие новости – 1 человек выздоровел.

География распространения коронавируса:

Днепропетровская область – 2;

Донецкая область – 1;

Житомирская область – 2 (1 летальный);

Ивано-Франковская область – 2 (1 летальный);

город Киев – 9;

Киевская область – 4;

Львовская область – 1;

Тернопольская область – 1;

Черновицкая область – 25 (1 летальный, 1 выздоровел).

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Итоги совещания Зеленского с правительством

Президент инициировал большое селекторное совещание из-за распространения коронавируса. В совещании приняли участие все главы ОГА, мэры, премьер-министр Денис Шмыгаль, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак с заместителями и мэр Киева Виталий Кличко. Говорили о потребности регионов для преодоления кризиса, а также о важности коммуникации.

Главные тезисы совещания:

Все должны объединиться в преодолении вируса. Паника и распри – худшие спутники решения проблемы.

Области и областные центры должны сформировать список потребностей и проблем.

Вскоре в Украину прибудет самолет из Китая с гуманитарным грузом.

Денис Шмыгаль призвал власти на местах привлекать к помощи бизнесменов.

В Украине вскоре сформируют стабилизационный фонд для преодоления кризиса.

Министр МВД Арсен Аваков призвал руководителей областей прекратить деятельность продовольственных рынков, ведь именно на них есть опасность распространения инфекции.

Полиция контролирует, чтобы украинцы, которых эвакуировали из-за рубежа, соблюдали 14-дневный карантин.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко напомнил, что все эвакуированные должны заполнять анкеты относительно своего пребывания за пределами Украины и общего самочувствия.

Уже определено, какие больницы перепрофилируют в случае большего распространения коронавируса.

Стоит добавить, что Владимир Зеленский допускает внедрение режима чрезвычайной ситуации в Украине в случае, если того потребует эпидемиологическая ситуация. Сейчас такой режим действует в 8 регионах, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом.

В каких областях Украины действует режим чрезвычайной ситуации:

Киеве,

Черновицкой области,

Житомирской области,

Тернопольской области,

Харьковской области,

Киевской области,

Тернопольской области,

Днепропетровской области.

Что такое режим чрезвычайной ситуации?Режим чрезвычайной ситуации – состояние на отдельной административной территории, когда нарушены условия нормальной жизнедеятельности людей. Отличается от чрезвычайного положения отсутствием ограничений конституционных прав граждан.

Мощные землетрясения в Хорватии

Утром 22 марта в столице Хорватии Загребе произошли два землетрясения. Они разрушили здания в столице, авто и известный Загребский собор. Некоторые СМИ сообщили, что погиб ребенок. Первое сильное землетрясение силой 5,3 балла разбудило жителей Загреба в 6:24 утра. Оно длилось несколько секунд и сильно повредило здания. Уже через пол часа, в 7:01, в Загребе произошло новое землетрясение, которое длилось несколько меньше, чем первое.

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, оно составлял 5,0 балла с эпицентром в 10 километрах к северу от Загреба или в двух километрах к юго-востоку от Кашина на глубине пяти километров.

Город Загреб, где произошло землетрясение: карта

Сначала хорватские СМИ сообщили, что жертвой землетрясения стал 15-летний ребенок. Однако, издание HRT, ссылаясь на директора детской больницы Горана Ройча, пишет, что ребенок получил серьезные травмы, но выжил. За его жизнь борются врачи.

Ужасные последствия землетрясений в Загребе / Фото HRT и euronews.com

Киев засыпало снегом

В ночь на 22 марта в Украине резко похолодало, а в некоторых регионах даже выпал снег. Прохладную погоду в Украине принес антициклон Юрген, который пришел к нам с севера. Он принес холод и снег в ряд регионов страны.

Киев

Утром 22 марта снег за окном заметили жители столицы. В некоторых районах Киева он таял еще в воздухе, а где-то хорошо позасыпал дворы.

Киев засыпало снегом / фото Елизаветы Герасимюк и Анны Брыковой (24 канал)

Чернигов

Чернигов тоже не обошла метель. Здесь снега выпало еще больше, чем в столице. Фотографиями заносов в социальных сетях делятся местные жители.



Чернигов засыпало снегом / Фото "Общественное Чернигов"

Львовщина

Во Львове и области в течение 22 марта также падал снег. По состоянию на 6 часов утра осадки в виде небольшого снега фиксировались в Ивано-Франковской, Тернопольской и Черниговской областях, а снег с дождем – в Черновицкой, Хмельницкой и Харьковской областях.