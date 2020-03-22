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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      Головні новини 22 березня: фейк про одужання від коронавірусу, нарада Зеленського з урядом

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      Головні новини 22 березня / Колаж 24 каналу

      В Україні поширили фейк про одужання від коронавірусу 8 людей. Зеленський провів велику нараду з урядом, головами ОДА і мерами щодо подолання кризи через коронавірус. У Хорватії сталися два потужні землетруси, є постраждалі. Київ та низку областей України засипало снігом. Такими були головні новини неділі, 22 березня.

      Найважливіші новини в Україні та світі за сьогодні:

      Фейк про одужання від коронавірусу

      У Центрі громадського здоров'я повідомили, що у Чернівецький області нібито одужали від коронавірусної інфекції одразу 8 нових пацієнтів. Згодом у Чернівецькій ОДА і МОЗ спростували це

      У МОЗ пояснили, що у 8 людей було зафіксовано підозру на Covid-19. Для отримання остаточного результату їм зробили 2 повторні тести на коронавірус і вони виявилися негативними.

      Зазначимо, що станом на 22 березня в Україні зафіксували 47 випадків зараження коронавірусом, з них 3 людини, на жаль, померли. Втім, є хороші новини – 1 людина одужала.

      Географія поширення коронавірусу:

      • Дніпропетровська область – 2;
      • Донецька область – 1;
      • Житомирська область – 2 (1 летальний);
      • Івано-Франківська область – 2 (1 летальний);
      • місто Київ – 9;
      • Київська область – 4;
      • Львівська область – 1;
      • Тернопільська область – 1;
      • Чернівецька область – 25 (1 летальний, 1 одужав).

      Головне про коронавірус в Україні – читайте за посиланням

      Підсумки наради Зеленського з урядом

      Президент ініціював велику селекторну нараду через поширення коронавірусу. У нараді взяли участь усі голови ОДА, мери, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак із заступниками та міський голова Києва Віталій Кличко. Говорили про потреби регіонів для подолання кризи, а також важливість комунікації. 

      Головні тези наради:

      • Усі мають об'єднатися у подоланні вірусу. Паніка і чвари – найгірші супутники розв'язання проблеми.
      • Області та обласні центри мають сформувати список потреб і проблем.
      • Незабаром до України прибуде літак з Китаю з гуманітарним вантажем.
      • Денис Шмигаль закликав владу на місцях залучати до допомоги бізнесменів.
      • В Україні невдовзі сформують стабілізаційний фонд для подолання кризи.
      • Міністр МВС Арсен Аваков закликав керівників областей припинити діяльність продовольчих ринків, адже саме на них є небезпека поширення інфекції.
      • Поліція контролює, аби українці, яких евакуювали з-за кордону, дотримувалися 14-денного карантину.
      • Головний санітарний лікар Віктор Ляшко нагадав, що всі евакуйовані мають заповнювати анкети щодо свого перебування поза межами України та загального самопочуття.
      • Уже визначено, які лікарні перепрофілюють у разі більшого поширення коронавірусу.

      Варто додати, що Володимир Зеленський допускає впровадження режиму надзвичайної ситуації в Україні в разі, якщо того вимагатиме епідеміологічна ситуація. Наразі такий режим діє у 8 регіонах, де зафіксовані випадки захворювань на коронавірус.

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      В яких областях України діє режим надзвичайної ситуації:

      • місті Києві;
      • Чернівецькій області,
      • Житомирській області,
      • Тернопільській області,
      • Харківській області,
      • Київській області,
      • Тернопільській області,
      • Дніпропетровській області.

      Що таке режим надзвичайної ситуації?Режим надзвичайної ситуації – стан на окремій адміністративній території, коли порушено умови нормальної життєдіяльності людей. Відрізняється від надзвичайного стану відсутністю обмежень конституційних прав громадян.

      Потужні землетруси у Хорватії

      Вранці 22 березня у столиці Хорватії Загребі сталися два землетруси. Вони зруйнували будівлі у столиці, авто та відомий Загребський собор. Деякі ЗМІ повідомили, що загинула дитина. Перший сильний землетрус силою 5,3 бала розбудив мешканців Загреба о 6:24 ранку. Він тривав декілька секунд і сильно пошкодив будівлі. Вже через пів години, о 7:01, у Загребі стався новий землетрус, який тривав дещо менше, ніж перший.

      За даними Європейського середземноморського сейсмологічного центру, він становив 5,0 бала з епіцентром в 10 кілометрах на північ від Загреба або у двох кілометрах на південний схід від Кашин на глибині п'яти кілометрів.

      Місто Загреб, де стався землетрус: карта

      Спершу хорватські ЗМІ повідомили, що жертвою землетрусу стала 15-річна дитина. Однак, видання HRT, посилаючись на директора дитячої лікарні Горана Ройча, пише, що дитина отримала серйозні травми, але вижила. За її життя борються лікарі. 

      Жахливі наслідки землетрусів у Загребі / Фото HRT і euronews.com

      Київ засипало снігом

      У ніч на 22 березня в Україні різко похолодало, а у деяких регіонах навіть випав сніг. Прохолодну погоду в Україну приніс антициклон Юрген, який прийшов до нас з півночі. Він приніс холод та сніг у низку регіонів країни.

      Київ

      Вранці 22 березня сніг за вікном помітили жителі столиці. У деяких районах Києва він танув ще у повітрі, а десь добряче позасипав двори.

      Київ засипало снігом / фото Єлизавети Герасимюк та Анни Брикової (24 канал)

      Чернігів

      Чернігів теж не оминула хурделиця. Тут снігу випало ще більше, аніж у столиці. Світлинами заметів у соціальних мережах діляться місцеві жителі.


      Чернігів засипало снігом / Фото "Суспільне Чернігів"

      Львівщина

      У Львові та області протягом 22 березня також падав сніг. Станом на 6 ранку опади у вигляді невеликого снігу фіксувалися в Івано-Франківській, Тернопільській та Чернігівській областях, а сніг з дощем в Чернівецькій, Хмельницькій та Харківській.

       

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Бізнес Денис Шмигаль Здоров'я Володимир Зеленський Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини політики Публікації Погода Землетрус Віктор Ляшко Арсен Аваков Поліція Негода в Україні
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