Головні новини 22 березня: фейк про одужання від коронавірусу, нарада Зеленського з урядом
В Україні поширили фейк про одужання від коронавірусу 8 людей. Зеленський провів велику нараду з урядом, головами ОДА і мерами щодо подолання кризи через коронавірус. У Хорватії сталися два потужні землетруси, є постраждалі. Київ та низку областей України засипало снігом. Такими були головні новини неділі, 22 березня.
Найважливіші новини в Україні та світі за сьогодні:
Фейк про одужання від коронавірусу
У Центрі громадського здоров'я повідомили, що у Чернівецький області нібито одужали від коронавірусної інфекції одразу 8 нових пацієнтів. Згодом у Чернівецькій ОДА і МОЗ спростували це.
У МОЗ пояснили, що у 8 людей було зафіксовано підозру на Covid-19. Для отримання остаточного результату їм зробили 2 повторні тести на коронавірус і вони виявилися негативними.
Зазначимо, що станом на 22 березня в Україні зафіксували 47 випадків зараження коронавірусом, з них 3 людини, на жаль, померли. Втім, є хороші новини – 1 людина одужала.
Географія поширення коронавірусу:
- Дніпропетровська область – 2;
- Донецька область – 1;
- Житомирська область – 2 (1 летальний);
- Івано-Франківська область – 2 (1 летальний);
- місто Київ – 9;
- Київська область – 4;
- Львівська область – 1;
- Тернопільська область – 1;
- Чернівецька область – 25 (1 летальний, 1 одужав).
Головне про коронавірус в Україні – читайте за посиланням
Підсумки наради Зеленського з урядом
Президент ініціював велику селекторну нараду через поширення коронавірусу. У нараді взяли участь усі голови ОДА, мери, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак із заступниками та міський голова Києва Віталій Кличко. Говорили про потреби регіонів для подолання кризи, а також важливість комунікації.
Головні тези наради:
- Усі мають об'єднатися у подоланні вірусу. Паніка і чвари – найгірші супутники розв'язання проблеми.
- Області та обласні центри мають сформувати список потреб і проблем.
- Незабаром до України прибуде літак з Китаю з гуманітарним вантажем.
- Денис Шмигаль закликав владу на місцях залучати до допомоги бізнесменів.
- В Україні невдовзі сформують стабілізаційний фонд для подолання кризи.
- Міністр МВС Арсен Аваков закликав керівників областей припинити діяльність продовольчих ринків, адже саме на них є небезпека поширення інфекції.
- Поліція контролює, аби українці, яких евакуювали з-за кордону, дотримувалися 14-денного карантину.
- Головний санітарний лікар Віктор Ляшко нагадав, що всі евакуйовані мають заповнювати анкети щодо свого перебування поза межами України та загального самопочуття.
- Уже визначено, які лікарні перепрофілюють у разі більшого поширення коронавірусу.
Варто додати, що Володимир Зеленський допускає впровадження режиму надзвичайної ситуації в Україні в разі, якщо того вимагатиме епідеміологічна ситуація. Наразі такий режим діє у 8 регіонах, де зафіксовані випадки захворювань на коронавірус.
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В яких областях України діє режим надзвичайної ситуації:
- місті Києві;
- Чернівецькій області,
- Житомирській області,
- Тернопільській області,
- Харківській області,
- Київській області,
- Тернопільській області,
- Дніпропетровській області.
Що таке режим надзвичайної ситуації?Режим надзвичайної ситуації – стан на окремій адміністративній території, коли порушено умови нормальної життєдіяльності людей. Відрізняється від надзвичайного стану відсутністю обмежень конституційних прав громадян.
Потужні землетруси у Хорватії
Вранці 22 березня у столиці Хорватії Загребі сталися два землетруси. Вони зруйнували будівлі у столиці, авто та відомий Загребський собор. Деякі ЗМІ повідомили, що загинула дитина. Перший сильний землетрус силою 5,3 бала розбудив мешканців Загреба о 6:24 ранку. Він тривав декілька секунд і сильно пошкодив будівлі. Вже через пів години, о 7:01, у Загребі стався новий землетрус, який тривав дещо менше, ніж перший.
За даними Європейського середземноморського сейсмологічного центру, він становив 5,0 бала з епіцентром в 10 кілометрах на північ від Загреба або у двох кілометрах на південний схід від Кашин на глибині п'яти кілометрів.
Місто Загреб, де стався землетрус: карта
Спершу хорватські ЗМІ повідомили, що жертвою землетрусу стала 15-річна дитина. Однак, видання HRT, посилаючись на директора дитячої лікарні Горана Ройча, пише, що дитина отримала серйозні травми, але вижила. За її життя борються лікарі.
Жахливі наслідки землетрусів у Загребі / Фото HRT і euronews.com
Київ засипало снігом
У ніч на 22 березня в Україні різко похолодало, а у деяких регіонах навіть випав сніг. Прохолодну погоду в Україну приніс антициклон Юрген, який прийшов до нас з півночі. Він приніс холод та сніг у низку регіонів країни.
Київ
Вранці 22 березня сніг за вікном помітили жителі столиці. У деяких районах Києва він танув ще у повітрі, а десь добряче позасипав двори.
Київ засипало снігом / фото Єлизавети Герасимюк та Анни Брикової (24 канал)
Чернігів
Чернігів теж не оминула хурделиця. Тут снігу випало ще більше, аніж у столиці. Світлинами заметів у соціальних мережах діляться місцеві жителі.
Чернігів засипало снігом / Фото "Суспільне Чернігів"
Львівщина
У Львові та області протягом 22 березня також падав сніг. Станом на 6 ранку опади у вигляді невеликого снігу фіксувалися в Івано-Франківській, Тернопільській та Чернігівській областях, а сніг з дощем в Чернівецькій, Хмельницькій та Харківській.