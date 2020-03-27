Главные новости 27 марта: арест Кожары, руководителю Минздрава Емцу ищут замену

Суд избрал меру пресечения бывшему главе МИД Леониду Кожаре, которого подозревают в убийстве экс-владельца "Интера" Сергея Старицкого. По данным СМИ, в Офисе Президента начали искать замену нынешнему главе Минздрава Илье Емцу. Рассматривают кандидатуру председателя Одесской ОГА Максима Степанова. Заместитель генпрокурора Игорь Трепак подал в отставку. Такими были главные новости 27 марта.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Кожару арестовали: что известно

Кожаре суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 мая. Кроме того, ему позволили выйти под залог на сумму свыше 14 миллионов гривен.

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Если Кожара внесет залог, он будет обязан:

носить электронный браслет,



являться к следователю,



не общаться со свидетелями и потерпевшими,



сдать загранпаспорта.

Показания Кожара давал в закрытом судебном заседании, поэтому пока неизвестна его версия событий вечера 21 февраля, когда нашли застреленным Старицкого.

Кожару задержали по подозрению в убийстве Старицкого 25 марта. По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, следователи и прокуроры проверили обстоятельства гибели Старицкого и пришли к выводу, что он не мог сам себя застрелить.

Смерть Сергея Старицкого: как все было

21 февраля Сергея Старицкого нашли мертвым в селе Чайки Киевской области в доме Леонида Кожары – бывшего министра иностранных дел Украины.

22 февраля полиция переквалифицировала дело на умышленное убийство. Мол, правоохранители получили данные, дающие основания полагать, будто Старицкий не мог покончить жизнь самоубийством.

Родные и друзья покойного сразу же начали заявлять: у Старицкого не было оснований накладывать на себя руки.

Леонид Кожара и его жена от начала и до сих пор утверждают, что Сергей Старицкий покончил жизнь самоубийством.

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Глава Минздрава Емец может лишиться своей должности

Еще с 23 марта начали ходить слухи, что Илья Емец может уйти в отставку. Прежде всего, об этом сообщил нардеп из "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко и еще несколько депутатов.

По слова Гончаренко, Емец якобы не смог наладить сотрудничество с властью. Зато пресс-секретарь нынешнего главы Минздрава Артем Дегтяренко это отрицает.

27 марта журналист "Украинской правды" Роман Кравец сообщил, что в ОПУ касательно должности главы Минздрава собеседование проходил бывший председатель Одесской ОГА Максим Степанов.

То, что Степанов может возглавить Минздрав, подтвердила и журналистка LB.ua Соня Кошкина. Ее источники сообщили, что он был на встрече с президентом Зеленским. Следовательно, на Банковой действительно рассматривают его кандидатуру, хотя решение еще не приняли.

Она добавила, что Степанов является "сторонником очень жестких мер и решительных действий по соблюдению карантина".

Биография Максима Степанова: коротко

Его назначили на должность председателя Одесской ОГА в январе 2017 года.



До этого он 5 лет занимал должность директора государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг".



10 апреля 2019 года Петр Порошенко подписал соответствующий документ и отстранил Максима Степанова с должности председателя Одесской облгосадминистрации.



Официально причину увольнения Степанова так и не назвали.



Известно, что Степанов уже много лет дружит с другим бывшим председателем Одесской ОГА – Игорем Палицей, который является бизнес-партнером Игоря Коломойского.



У Степанова нет медицинского опыта и образования.



Во времена его правления в 2017 году Одесский регион первым начал тестировать систему телемедицины, став одним из драйверов медреформы по всей стране.

Кстати Глава Минздрава Емец назвал людей старше 65 лет "трупами"

Отставка Трепака: детали

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила своего заместителя Виктора Трепака от всех резонансных дел, расследованием которых он занимался. В частности, речь идет и о деле Екатерины Гандзюк. После этого заместитель генпрокурора написал заявление на увольнение.

Венедиктова объяснила, что отставка Трепака – это исключительно его решение. Она добавила, что по новому распределению обязанностей департамент надзора за специальными органами правопорядка переходит под руководство Алексея Симоненко.

За Виктором Трепаком остаются те важные дела, которые он проводил. О чем мы с ним проговорили сегодня утром. И это его решение, если он решит уйти. Группа прокуроров по делу остается та же,

– отметила генпрокурор.

Сам Трепак заявил, что до отстранения его от должности следствие как раз вышло на финишную прямую в деле об убийстве Екатерины Гандзюк.

"Дело Гандзюк – очень непростое. Мы максимально приблизились к его полному раскрытию и установлению заказчиков. Но есть определенное ощущение, что настоящий результат отдельных лиц не интересует", – отметил он.

С биографией Виктора Трепака может ознакомиться по этой ссылке

Ситуация с коронавирусом в Украине

Согласно данным Минздрава, по состоянию на 27 марта, всего в Украине зафиксировано по меньшей мере 226 случаев заражения коронавируса. К сожалению, 5 человек умерли от COVID-19.

Больше всего случаев заражения – в:

Ивано-Франковской области – 24 (2 летальных) случаи;



Киевской области – 32 случая;



Тернопольской области – 25 случаев (1 летальный);



Киеве – 47 случаев;



Черновицкой области – 47 (1 летальный) случаев.

Правда, в ближайшее время число зараженных может возрасти. В частности, по состоянию на вечер 27 марта стало известно, что

Эту информацию в своей статистики по коронавирусу Минздрав еще не добавил.

Между тем, начальник полиции Киева Крищенко заболел коронавирусом

Продумай свой карантинный имидж, – Потап дал совет украинцам

Кабинет Министров Украины продлил карантин еще до 24 апреля. И в таком решении нужно видеть позитив, на что обратил внимание рэпер Потап. Специально для Минздрава он записал довольно забавное видео, в котором дал совет украинцам.

Так, музыкант посоветовал не отчаиваться из-за закрытия салонов красоты и барбершопов. Также на период карантина следует искать особый имидж, который можно самому создать дома.

Потап продемонстрировал это на собственном примере, показав идеально выбритую голову.

Видеообращение Потапа относительно карантина