Головні новини 27 березня: арешт Кожари, очільнику МОЗ Ємцю шукають заміну

Суд обрав запобіжний захід колишнього очільнику МЗС Леоніду Кожарі, якого підозрюють у вбивстві ексвласника "Інтера" Сергія Старицького. За даними ЗМІ, в Офісі Президента почали шукати заміну нинішньому очільнику МОЗ Іллі Ємцю. Зокрема, розглядають кандидатуру голови Одеської ОДА Максима Степанова. Заступник генпрокурора Ігор Трепак подав у відставку. Такими були головні новини 27 березня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Кожару заарештували: що відомо

Кожарі суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 25 травня. Крім того, йому дозволили вийти під заставу на суму у понад 14 мільйонів гривень.

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Якщо Кожара внесе заставу, він буде зобов'язаним:

носити електронний браслет,

прибувати до слідчого,

не спілкуватися зі свідками та потерпілими,

здати закордонні паспорти.

Покази Кожара давав у закритому судовому засіданні, тому наразі невідомою є його версія подій вечора 21 лютого, коли знайшли застреленим Старицького.

Кожару затримали за підозрою у вбивстві Старицького 25 березня. За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, слідчі та прокурори перевірили обставини загибелі Старицького та дійшли висновку, що він не міг сам себе застрелити.

Смерть Сергія Старицького: як усе було

21 лютого Сергія Старицького знайшли мертвим у селі Чайки Київської області у будинку Леоніда Кожари – колишнього міністра закордонних справ України.

22 лютого поліція перекваліфікувала справу на умисне вбивство. Мовляв, правоохоронці отримали дані, що дають підстави вважати, буцімто Старицький не міг покінчити з життям самогубством.

Рідні та друзі покійного одразу ж почали заявляти: у Старицького не було підстав накладати на себе руки.

Леонід Кожара та його дружина від початку і досі стверджують, що Сергій Старицький покінчив життя самогубством.

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Очільник МОЗ Ємець може позбутися своєї посади

Ще з 23 березня почали ходити чутки, що Ілля Ємець може піти у відставку. Насамперед, про це повідомив нардеп з "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко та ще декілька депутатів.

За слова Гончаренка, Ємець нібито не зміг налагодити співпрацю з владою. Натомість прессекретар нинішнього очільника МОЗ Артем Дегтяренко це заперечує.

27 березня журналіст "Української правди" Роман Кравець повідомив, що в ОПУ щодо посади очільника МОЗ співбесіду проходив колишній голова Одеської ОДА Максим Степанов.

Те, що Степанов може очолити МОЗ, підтвердила і журналістка LB.ua Соня Кошкіна. Її джерела повідомили, що він був на зустрічі з президентом Зеленським. Відтак, на Банковій справді розглядають його кандидатуру, хоч рішення ще не прийняли.

Вона додала, що Степанов є "прихильником дуже жорстких заходів і рішучих дій щодо дотримання карантину".

Біографія Максима Степанова: коротко

Його призначили на посаду голови Одеської ОДА у січні 2017 року .

. До цього він 5 років обіймав посаду директора державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" з виготовлення цінних паперів".

10 квітня 2019 року Петро Порошенко підписав відповідний документ та відсторонив Максима Степанова з посади голови Одеської облдержадміністрації.

Офіційно причину звільнення Степанова так і не назвали.

Відомо, що Степанов вже багато років товаришує з іншим колишнім головою Одеської ОДА – Ігорем Палицею, який є бізнес-партнером Ігоря Коломойського.

У Степанова немає медичного досвіду та освіти.

За часів його правління в 2017 році Одеський регіон першим почав тестувати систему телемедицини, ставши одним з драйверів медреформи по всій країні.

До речі Очільник МОЗ Ємець назвав людей старше 65 років "трупами"

Відставка Трепака: деталі

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова усунула свого заступника Віктора Трепака від усіх резонансних справ, розслідуванням яких він займався. Зокрема, мовиться й про справу Катерини Гандзюк. Після цього заступник генпрокурора написав заяву на звільнення.

Венедіктова пояснила, що відставка Трепака – це виключно його рішення. Вона додала, що за новим розподілом обов'язків департамент нагляду за спеціальними органами правопорядку переходить під керівництво Олексія Симоненка.

За Віктором Трепаком залишаються ті важливі справи, які він проводив. Про що ми з ним проговорили сьогодні вранці. І це його рішення, якщо він вирішить відійти. Група прокурорів у справі залишається та ж сама,

– наголосила генпрокурорка.

Сам Трепак заявив, що до усунення його з посади слідство саме вийшло на фінішну пряму у справі про вбивство Катерини Гандзюк.

"Справа Гандзюк – дуже непроста. Ми максимально наблизилися до її повного розкриття і встановлення замовників. Та є певне відчуття, що справжній результат окремих осіб не цікавить», – зазначив він.

З біографією Віктора Трепака може ознайомитися за цим посиланням

Ситуація з коронавірусом в Україні

Згідно з даними МОЗ, станом на 27 березня, загалом в Україні зафіксовано щонайменше 226 випадків зараження коронавірусом. Нажаль, 5 людей померли від COVID-19.

Найбільше випадків зараження – у:

Івано-Франківській області — 24 (2 летальних) випадки;

Київській області — 32 випадки;

Тернопільській області — 25 випадків (1 летальний);

Києві – 47 випадків;

Чернівецькій області — 47 (1 летальний) випадків.

Щоправда, найближчим часом кількість заражених може зрости. Зокрема, станом на вечір 27 березня стало відомим, що

Цю інформацію до своєї статистики щодо коронавірусу МОЗ ще не додала.

Тим часом, начальник поліції Києва Крищенко захворів на коронавірус

Продумай свій карантинний імідж, – Потап дав пораду українцям

Кабінет Міністрів України продовжив карантин ще до 24 квітня. Та у такому рішення потрібно бачити позитив, на що звернув увагу репер Потап. Спеціально для МОЗ він записав досить кумедне відео, в якому дав пораду українцям.