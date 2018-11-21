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      Главные новости 21 ноября: миновала пятая годовщина Майдана и избран президент Интерпола

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      Главные новости 21 ноября
      Главные новости 21 ноября / Коллаж 24 канала

      В среду, 21 ноября, прошла пятая годовщина Революции Достоинства. Новым президентом Интерпола стал не россиянин, а представитель Южной Кореи Ким Чен Янг. В Верховной Раде не отменили закон о "евробляхах". Авиакомпания SkyUp запустила продажи дешевых билетов на внутренние рейсы. Такими были главные новости среды, 21 ноября, в Украине и мире.

      Годовщина Революции Достоинства

      21 ноября Украина отметила пятую годовщину Революции Достоинства. В Киеве и других городах страны украинцы чтят память героев Небесной сотни, которые погибли во время революционных событий.

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      Президент Петр Порошенко приехал почтить память погибших одним из первых. Правда, простых людей, которые привели гаранта к власти, к нему не пускали. Также приехали премьер-министр Владимир Гройсман и спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

      Много участников Революции Достоинства, а некоторые из них уже стали участниками российско-украинской войны, также пришли вспомнить революционные события и почтить память побратимов.

      Стоит добавить, что почтили память героев в разных уголках страны. Во Львовском органном зале состоялся бесплатный мемориальный органный концерт от Надежды Величко, посвященный пятой годовщине Революции Достоинства. В Центральном парке культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко в г. Одессе состоялась торжественная церемония возложения корзин и цветов к памятнику Т. Г. Шевченко. В Киеве также был ряд мероприятий, посвященных трагическим событиям. Открылся информационно-выставочный центр Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни – Музей Революции Достоинства.

      Что такое Евромайдан или Революция Достоинства?Акции протеста в Украине в 2013-2014 годах против коррупции, произвола правоохранительных органов и сил спецназначения при режиме Виктора Януковича, а также на поддержку европейского вектора внешней политики Украины. Из-за столкновения активистов Евромайдана с силовиками в центре Киева погибли более 100 участников протестов. Погибших Революции Достоинства начали называть Небесной сотней. После событий на Майдане тогдашний президент Янукович сбежал из страны.

      Новый президент Интерпола

      Новым президентом Международной организации уголовной полиции (Интерпола) избрали представителя Южной Кореи Ким Чен Янга. Главным конкурентом южнокорейца был россиянин Александр Прокопчук, проигравший все три тура голосования.

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      Выборы прошли утром 21 ноября в Дубае. За Ким Чен Янга проголосовали 98 членов Генеральной ассамблеи Интерпола, тогда как за россиянина свои голоса отдали всего 64 члена.

      новий голова інтерполу
      Новый глава Интерпола Ким Чен Янг/ Фото из открытых источников

      Отметим, "фаворитом" на должность главы организации западные СМИ называли Александра Прокопчука. В то же время, США и Великобритания выступали против россиянина, а Литва даже угрожала выйти из Интерпола после его победы.

      Народные депутаты не поддержали отмену новых правил налогообложения "евроблях"

      В Верховной Раде не отменили закон о "евробляхах". Народным депутатам не хватило голосов, чтобы отменить соответствующее решение. Во время голосования нардепы отклонили два проекта постановлений, которые предусматривали отменить решение о принятии этого закона.

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      Так, за проект постановления №8487-П "Об отмене решения Верховной Рады от 8 ноября 2018 года о принятии во втором чтении и в целом закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств" проголосовали только 67 народных депутатов при необходимом минимуме 226.

      "Евробляхеры" сразу отреагировали на решение Верховной Рады. Общественная организация "АвтоЕвроСила" объявила о прекращении первого этапа борьбы и переходе к подготовке к следующей акции "Требуем вето от президента!".

      После "провального" голосования в ВР акция в прежнем формате больше не актуальна, поэтому община "АвтоЕвроСили" приняла решение прекратить первый этап борьбы и перейти к подготовке к следующей акции "Требуем вето президента!",
      – сообщили активисты.

      В организации утверждают, что все дороги в рамках всеукраинской акции "За доступную растаможку – прочь возраст с акциза!" были освобождены для передвижения, а участники акции действовали в рамках закона, только временно ограничивая движение транспорта.

      Почему протестовали владельцы авто на еврономерах?8 ноября Верховная Рада приняла закон об импорте и акцизах при ввозе в Украину автомобилей на иностранной регистрации. Однако закон не устроил владельцев таких авто и они начали масштабную акцию протеста по всей Украине. Протестующие требовали отменить норму относительно "возраста" автомобиля, который завозят из ЕС. Согласно принятым законам – чем старше авто, тем больше таможенная ставка. На заседании парламента 21 ноября нардепы попытались отменить скандальный "закон о евробляхах", однако для принятия решения не хватило голосов.

      Что предусматривает закон об автомобилях с иностранной регистрацией: смотрите видео

      Новые рейсы в пределах Украины

      Авиакомпания SkyUp запустила продажи билетов на внутренние рейсы по цене от 500 гривен в одну сторону.

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      авіаквитки лоукостер україна
      Стоимость билетов на официальном сайте SkyUp

      Полеты между Киевом и Одессой стартуют со 2 июня 2019 года. Они будут выполняться дважды в неделю по средам и воскресеньям. Более того, такие же рейсы будут запущены между Одессой и Харьковом.

      Венгерский лоукост-авиаперевозчик Wizz Air запустит рейсы из Кракова в Киев и в Харьков. Так, полеты из Кракова в Киев начнутся с 5 апреля 2019 года, а до Харькова – с 16 сентября 2019 года. На оба рейса расписание доступно до 25 октября 2019 года. Цены на билеты стартуют от 609 гривен.

      Теги: Новости Украины Новости политики Евромайдан Интерпол Законодательство Верховная Рада Небесная Сотня SkyUp Wizz Air авиация Авто на еврономерах
      Источник: 24 Канал
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