Заговорили о давлении: в Кремле прокомментировали проигрыш россиянина на выборах в Интерпол

В России убеждены, что не избрание российского генерал-майора Александра Прокопчука на должность главы Интерпола связано с давлением ряда стран накануне выборов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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Напомним, что новым президентом Международной организации уголовной полиции (Интерпола) 21 ноября избрали представителя Южной Кореи Ким Чен Янга. Главным конкурентом южнокорейца был россиянин Александр Прокопчук, проигравший все три тура голосования.

"Я, честно говоря, просто не имею информации о том, как проходили выборы, но выборы есть выборы. Они произошли. И мне пока не известно о каких-то факторах, которые могли бы вести к обсуждению легитимности. В данном случае есть выборы, и есть их результаты ", – прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вместе с тем, он заявил о давлении со стороны других стран. Мол, из-за этого россиянин и не стал главой Интерпола.

Жаль, конечно, что не победил наш кандидат. Но, с другой стороны, если непредвзято посмотреть на ряд заявлений из ряда стран накануне выборов, то, конечно, оказывалось сильное давление. Это очевидно,

– добавил Песков.

5 октября стало известно об исчезновении директора Интерпола Мэн Хунвэя. На то время он неделю не выходил на связь после отъезда в Китай 29 сентября. Впоследствии появилась информация, что, Хунвэй находится под стражей в Пекине, а через некоторое время китайские власти известила, что происходит следствие по делу о коррупции в отношении президента Интерпола. 7 октября Мэн Хунвэем неожиданно подал заявление об отставке с должности главы организации.

Россиянин Александр Прокопчук был главным претендентом на должность главы организации. До этого российский генерал с 2006 по 2011 год был заместителем начальника бюро Интерпола в России. После известия о том, что главой Интерпола может стать россиянин, ряд стран выразили свои слова критики. В частности, депутат Европейского парламента Ребекка Хармс обратилась к странам-членам ЕС с призывом выйти из состава Интерпола, если его все-таки возглавит Прокопчук. Пригрозила выйти из организации и Украина.

Отметим, что россиянин Александр Прокопчук является старшим родным братом представителя Украины в ОБСЕ в Вене Игоря Прокопчука. Он также является кадровым сотрудником российской разведки, а во второй половине 1990-х годов занимался шпионажем против США.

Что такое Интерпол?

Это международная организация, которая помогает найти национальным правоохранительным органам стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью людей, которых объявили в розыск по подозрению. По уставу, бюро не имеет права вмешиваться или проводить политическую, военную, религиозную деятельность.