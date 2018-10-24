В Киеве произошло масштабное ДТП с участием 18 автомобилей. В России объяснили введение санкций против Украины. Трамп и Путин договорились о новой встрече. Украинская авиакомпания SkyUp начала продажи билетов на первые международные рейсы. Такими были главные новости вторника, 23 октября, в Украине и мире.

Масштабное ДТП с краном в центре Киева

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23 октября на бульваре Леси Украинки в центре Киева произошло резонансное ДТП, в котором повреждения получили 20 легковых автомобилей и грузовик. Авария произошла возле бизнес-центра "Парус".

Так, автомобильный кран протаранил сразу 20 автомобилей. По предварительной информации, у автокрана не сработали тормоза.

К счастью, обошлось без человеческих жертв, правда, ранения получили 3 человека. Одну женщину пришлось госпитализировать.

Чуть позже в сети опубликовали видео с камер наблюдения, на котором четко видно, как автомобильный кран протаранил около двух десятков автомобилей. На кадрах, в частности, видно, как после столкновения с краном один из грузовиков отбросило в сторону. Также можно увидеть, как в момент аварии пассажиры на ходу выпрыгивают из поврежденных авто.

Авария с краном в Киеве 23 октября 2018 года:

Компенсацию водителям пострадавших автомобилей должна выплатить страховая компания автокрана. Об этом заявил инспектор патрульной полиции Станислав Скрипник.

Если страховая компания не может покрыть все расходы, то будет уже выплачивать владельцам авто государственное предприятие, а затем, уже в судебном порядке – водитель,

– отметил представитель полиции.

Кроме этого, милиционер рассказал, что водитель автокрана, который спровоцировал ДТП, прошел тест на драгере. Аппарат показал отрицательный результат.

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"Водитель сразу прошел тест на Драгер – он не был в состоянии алкогольного опьянения. Приехал экипаж и повез его на "наркологию", чтобы проверить на наличие наркотиков в крови", – объяснил инспектор.

Движение от Киевской крепости до Бессарабки перекрыли.



Фото с места масштабного ДТП в Киеве

Автокран марки "Камаз", который спровоцировал аварию, на вид – старый, кузов и стрела автокрана проржавевшие.

Это не машина, а хлам ездит на дорогах, нельзя такое по городу пускать,

– заявил свидетель аварии Александр Морванюк.

Принадлежит "Камаз" фирме "Коп-сервис". На сайте компании за час аренды просят 300 гривен. По телефонам, которые указаны на самой машине, никто не отвечает.



Фото с места масштабного ДТП в Киеве

Именно фирма-владелец крана должна возместить расходы на ремонт, уверяют юристы. Ведь машину выпустили в неисправном состоянии. А пострадавшие водители имеют право обращаться непосредственно к оператору крана.

Согласно решению Верховного Суда, они могут предъявить требования к владельцу крана. Как правило, автомобили застрахованы только обязательной страховкой, которая предусматривает выплату возмещения размером до 150 тысяч. Все, что больше этой суммы, должен выплачивать владелец этого транспортного средства, то есть крана,

– отметил уголовный адвокат Лаврентий Царук.

Убытки в целом могут достигать 3 миллионов гривен. Так их оценили страховые агенты. которые тоже побывали на месте аварии. У некоторых автомобилей разбитые бамперы и разбитое стекло.

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ДТП полностью и на длительное время заблокировало движение в сторону бизнес-центра "Парус".

Смотрите видео с места аварии с автокраном в центре Киева утром 23 октября:

Санкции России против Украины: появились новые подробности

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Новые санкции, которые Россия вводит против Украины, будут касаться тех украинских граждан, которые по убеждению Кремля, наносят ущерб РФ. Кроме того, эти ограничения коснутся поставки украинских товаров и вывоза капитала из Украины в Россию.

Такое разъяснение дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Там будет много достаточно известных людей. Если говорить о физических лицах, то, вполне вероятно, это будут сотни людей, которые своими действиями наносили ущерб нашей стране. Там будут и представители бизнеса, и другие люди, это зависит от усмотрения российской стороны, то есть, от тех предложений, которые сформулирует правительство,

– заявил Медведев.

Кроме того, по его словам, Россия введет дополнительные ограничения на поставки украинских товаров.

"Мы намерены запретить определенные категории, которые были произведены в Украине для того, чтобы поставлять их в РФ. Хотя украинские коллеги на этом особо не акцентируют, но вообще-то товарооборот Украины с Россией является весьма значительным. Речь идет о миллиардах рублей, и для Украины этот товарооборот является одним из самых насыщенных. Иными словами Россия, несмотря на все трудности последнего времени, на всевозможные запреты и ограничения, которые они уже ввели в отношении нашей страны, этот товарооборот сохраняет", – подчеркнул глава российского правительства.

Медведев добавил, что санкции против Украины коснутся также вывоза капитала из Украины в Россию.

Также хотим заблокировать украинские активы, находящиеся на территории Российской Федерации, то есть это будет запрет совершать с ними любые действия. Планируем еще запретить пересчет денежных средств, находящихся в источниках, расположенных на территории РФ, то есть говорится о запрете вывоза капитала,

– отметил премьер РФ.

Дмитрий Медведев, кроме этого, добавил, что санкционный список в России еще готовят и обнародуют его в ближайшее время.

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"Предложение по указу будет подготовлено в кратчайшие сроки. Сегодня уже подготовлено несколько версий постановлений правительства о введении санкций в отношении Украины. Я уже имею версию нескольких постановлений правительства. Эти постановления, конечно, отражают смысл указа. Они заключаются в том, что санкции вводятся в отношении лиц , которые наносят ущерб интересам Российской Федерации. Но соответствующие меры России не будут касаться большинства украинцев, поскольку это абсолютно неприемлемо", – констатировал Медведев.

Новая встреча Трампа и Путина

Президент РФ Владимир Путин в ходе своей предстоящей поездки в Париж встретится с американским лидером Дональдом Трампом. Предварительно встреча запланирована на 11 ноября.

Такой договоренности во время совместной встречи достигли советник Трампа Джон Болтон и президент РФ Владимир Путин.

В ходе консультаций Джона Болтона с представителями российской внешнеполитической и военно-политической команді была достигнута предварительная договоренность о возможности проведения контакта двух президентов в Париже на мероприятиях в связи со столетием окончания Первой мировой войны, и эту договоренность наш президент подтвердил в ходе своего разговора с Болтоном,

– сообщил помощник Путина Юрий Ушаков.

По его словам, в Париже глава Белого дома Трамп и президент РФ Путин проведут двустороннюю встречу. Предварительно она запланирована на 11 ноября.

Ушаков сказал, что продолжительность встречи зависит от самих президентов.

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"Это будет нормальная двусторонняя встреча. К ней обе стороны будут серьезно готовиться", – отметил он.

Также Ушаков анонсировал, что хоть делегации обеих сторон будут небольшими, ключевые представители там будут.

Добавим, что скорее всего встреча двух лидеров состоится на фоне заявления США о возможном выходе из эпохального соглашения о ядерных вооружениях с Россией.

Украинский лоукостер начал продажу билетов на международные рейсы

Украинская авиакомпания SkyUp 23 октября начала продажи билетов на первые международные рейсы. Они будут выполняться по бюджетной концепции.

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