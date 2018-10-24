У Києві сталася масштабна ДТП за участі 18 автівок. В Росії пояснили введення санкцій проти України. Трамп і Путін домовились про нову зустріч. Українська авіакомпанія SkyUp розпочала продаж квитків на перші міжнародні рейси. Такими були головні новини вівторка, 23 жовтня, в Україні та світі.

Масштабна ДТП із краном у середмісті Києва

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23 жовтня на бульварі Лесі Українки в центрі Києва сталася резонансна ДТП, у якій пошкодження отримали 20 легкових автомобілів і вантажівка. Аварія сталась біля бізнес-центру "Парус".

Так, автомобільний кран протаранив одразу 20 автомобілів. За попередньою інформацією, в автокрана не спрацювали гальма.

На щастя, обійшлося без людських жертв, щоправда, поранення отримали 3 осіб. Одну жінку довелося госпіталізувати.

Трохи згодом у мережі опублікували відео з камер спостереження, на якому чітко видно, як автомобільний кран протаранив близько двох десятків автівок. На кадрах, зокрема, видно, як після зіткнення з краном одну з вантажівок відкинуло убік. Також можна побачити, як у момент аварії пасажири на ходу вистрибують із пошкоджених авто.

Аварія з краном у Києві 23 жовтня 2018 року:

Компенсацію водіям постраждалих автомобілів має виплатити страхова компанія автокрана. Про це заявив інспектор патрульної поліції Станіслав Скрипник.

Якщо страхова компанія не може покрити всі витрати, то буде вже виплачувати власникам авто державне підприємство, а потім, вже в судовому порядку – водій,

– наголосив представник поліції.

Окрім цього, правоохоронець розповів, що водій автокрана, який спричинив ДТП, пройшов тест на Драгері. Апарат показав негативний результат.

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"Водій одразу пройшов тест на Драгер – він не був у стані алкогольного сп'яніння. Приїхав екіпаж і повіз його на "наркологію", щоб перевірити на наявність наркотиків у крові", – пояснив інспектор.

Рух від Київської фортеці до Бесарабки перекрили.



Фото з місця масштабної ДТП у Києві

Автокран марки "Камаз", який спричинив аварію, на вигляд – старий, кузов та стріла автокрану поіржавілі.

Це не машина, а мотлох їздить на дорогах, не можна таке по місту пускати,

– заявив свідок аварії Олександр Морванюк.

Належить "Камаз" фірмі "Коп-сервіс". На сайті компанії за годину оренди просять 300 гривень. За телефонами, які вказані на самій машині, ніхто не відповідає.



Фото з місця масштабної ДТП у Києві

Саме фірма-власник крану повинна відшкодувати витрати на ремонт, запевняють юристи. Адже машину випустили у несправному стані. А потерпілі водії мають право звертатися безпосередньо до оператора крану.

Відповідно до рішення Верховного Суду, вони можуть пред'явити вимоги до власника крану. Як правило, автомобілі застраховані тільки обов'язковою страховкою, яка передбачає виплату відшкодування розміром до 150 тисяч. Все, що більше цієї суми, має виплачувати власник цього транспортного засобу, тобто крану,

– наголосив кримінальний адвокат Лаврентій Царук.

Збитки загалом можуть сягати 3 мільйонів гривень. Так їх оцінили страхові агенти. які теж побували на місці аварії. У деяких автівок потрощені бампери і розбите скло.

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ДТП повністю та на тривалий час заблокувала рух у сторону бізнес-центру "Парус".

Дивіться відео з місця аварії з автокраном в центрі Києва вранці 23 жовтня:

Санкції Росії проти України: з'явились нові подробиці

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Нові санкції, які Росія запроваджує проти України, стосуватимуться тих українських громадян, які на переконання Кремля, завдають шкоду РФ. Крім того, ці обмеження торкнуться поставки українських товарів та вивезення капіталу з України до Росії.

Таке роз'яснення дав прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв.

Там буде багато досить відомих людей. Якщо говорити про фізичних осіб, то, цілком ймовірно, це будуть сотні людей, які своїми діями завдавали шкоди нашій країні. Там будуть і представники бізнесу, і інші люди, це залежить від розсуду російської сторони, тобто, від тих пропозицій, які сформулює уряд,

– заявив Медведєв.

Крім того, за його словами, Росія введе додаткові обмеження на поставки українських товарів.

"Маємо намір заборонити певні категорії товарів, які було вироблено в Україні для того, щоб постачати їх у РФ. Хоча українські колеги на цьому особливо не наголошують, але взагалі-то товарообіг України з Росією є вельми значним. Мовиться про мільярди рублів, і для України цей товарообіг є одним з найбільш насичених. Іншими словами Росія, попри всі труднощі останнього часу, на всілякі заборони та обмеження, які вони вже ввели щодо нашої країни, цей товарообіг зберігає", – наголосив глава російського уряду.

Медведєв додав, що санкції проти України торкнуться також вивезення капіталу з України до Росії.

Також хочемо заблокувати українські активи, які перебувають на території Російської Федерації, тобто це буде заборона здійснювати з ними будь-які дії. Плануємо ще заборонити перерахунок грошових коштів, які перебувають у джерелах, розташованих на території РФ, тобто мовиться про заборону вивозу капіталу,

– зазначив прем'єр РФ.

Дмитро Медведєв, окрім цього, додав, що санкційний список у Росії ще готують та оприлюднять його найближчим часом.

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"Пропозиції щодо указу буде підготовлено у найкоротший час. Сьогодні вже підготовлено кілька версій постанов уряду про введення санкцій щодо України. Я вже маю версію кількох постанов уряду. Ці постанови, звичайно, відбивають сенс указу. Вони полягають в тому, що санкції вводяться щодо осіб, які завдають шкоди інтересам Російської Федерації. Але відповідні заходи Росії не будуть стосуватися більшості українців, оскільки це абсолютно неприйнятно", – констатував Медведєв.

Нова зустріч Трампа і Путіна

Президент РФ Володимир Путін в ході своєї майбутньої поїздки в Париж зустрінеться з американським лідером Дональдом Трампом. Попередньо зустріч запланована на 11 листопада.

Такої домовленості під час спільної зустрічі досягнули радник Трампа Джон Болтон та президент РФ Володимир Путін.

В ході консультацій Джона Болтона з представниками російської зовнішньополітичної і військово-політичної команди було досягнуто попередньої домовленості про можливість проведення контакту двох президентів в Парижі на заходах у зв'язку зі сторіччям закінчення Першої світової війни, і цю домовленість наш президент підтвердив в ході своєї розмови з Болтоном,

– повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков.

За його словами, в Парижі очільник Білого дому Трамп та президент РФ Путін проведуть двосторонню зустріч. Попередньо вона запланована на 11 листопада.

Ушаков сказав, що тривалість зустрічі залежить від самих президентів.

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"Це буде нормальна двостороння зустріч. До неї обидві сторони будуть серйозно готуватися", – зазначив він.

Також Ушаков анонсував, що хоч делегації обох сторін будуть невеликими, ключові представники там будуть.

Додамо, що найвірогідніше зустріч двох лідерів відбудеться на тлі заяви США про ймовірний вихід із епохальної угоди про ядерні озброєння з Росією.

Український лоукостер розпочав продаж квитків на міжнародні рейси

Українська авіакомпанія SkyUp 23 жовтня розпочала продажі квитків на перші міжнародні рейси. Вони будуть виконуватися за бюджетною концепцією.

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