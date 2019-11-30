Главные новости 30 ноября: подрыв отделения "Ощадбанка", соперники Украины на Евро-2020

Злоумышленники взорвали столичное отделение "Ощадбанка". Сборная Украины по футболу узнала имена соперников на Евро-2020. Уже в декабре цены на отопление могут снизиться, а пенсии пересчитают. Такими были главные новости 30 ноября.

Главные новости за сегодня, 30 ноября, в Украине и мире:

О подрыве отделения "Ощадбанка"

В ночь на 30 ноября на Русановке в Киеве грабители взорвали отделение "Ощадбанка". В результате взрыва помещение почти полностью разрушено. Злоумышленники запомповали в банкомат большое количество газа и взорвали его. Купюры из него разлетелись по всей улице. Взрывной волной осколки унесло более чем на 20 метров. При этом стеклянная витрина вылетела наружу, а в самом отделении упал на пол потолок.

Осколки отнесло на 20 метров

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Злоумышленники не остановило то, что отделение банка расположено в жилом доме. К счастью, обошлось без жертв. О подробностях ночной атаки в Фейсбуке рассказал председатель правления "Ощадбанка" Андрей Пышный.

Меры безопасности усилили. Работаем с правоохранителями. Цена украденного – почти 250 тысяч гривен. Цена разрушенного – миллионы. Еще считаем,

– написал он.

По его словам, инцидент является "трагедией для банка", поскольку подорванное отделение было обновленным, а на его открытие ушли немалые усилия и инвестиции.

Грабеж совершили двое неизвестных, информировала с места событий корреспондентка 24 канала.

После ограбления злоумышленники скрылись на автомобиле Volkswagen Passat в сторону станции метро "Славутич".



Помещение отделения почти полностью разрушен / Фото Анастасии Крымовой,24 канал

На месте происшествия работали взрывотехники и следователи. В полиции сообщают, что злоумышленники взорвали банкомат с помощью газо-воздушной смеси. Откуда забрали кассеты с деньгами.



Обошлось без жертв

Правоохранители уже изъяли с камер видеонаблюдения соответствующие записи. По мнению руководителя "Ощадбанка", злоумышленники заслуживают максимальное наказание.

О результатах жеребьевки на Евро-2020

В субботу, 30 ноября, в Бухаресте (Румыния) состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020. Сборная Украины узнала своих соперников.



Как и предполагалось, Украина сыграет в группе C. Ее соперниками будут Голландия, Австрия и победитель группы A или D.

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В группе A за выход на Евро борются: Исландия – Румыния и Болгария – Венгрия.

В группе D за путевку на Евро поборются четыре сборные: Грузия – Беларусь и Северная Македония – Косово.

Сборная Украины сыграет с победителем группы A, если его выиграет Румыния, поскольку Бухарест является хозяином чемпионата Европы.

Во время жеребьевки Украина была в первой корзине, поскольку выиграла отборочную группу. Еще до процедуры жеребьевки было известно, что из второй корзины достанется сборная Нидерландов.



Жеребьевка на Евро-2020 / GETTY IMAGES

Кроме соперников, сборная Украины по футболу узнала и календарь матчей. В первой игре группы C украинцы сыграют с Нидерландами.

Календарь матчей сборной Украины

1 тур. Нидерланды – Украина, 14 июня (Амстердам, Йохан Кройф Арена).

2 тур. Украина – победитель плей-офф A или D, 18 июня (Бухарест, Национальный стадион).

3 тур. Украина – Австрия, 22 июня (Бухарест, Национальный стадион).

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20 сборных, которые уже завоевали путевку на Евро-2020, были распределены на четыре корзины. Еще 16 команд борются за четыре путевки в раунде плей-офф.

Группа A: Италия, Швейцария, Турция, Уэльс.

Группа B: Бельгия, Россия, Дания, Финляндия.

Группа C: Украина, Нидерланды, Австрия, победитель плей-офф A или D.

Группа D: Англия, Хорватия, Чехия, победитель плей-офф C.

Группа E: Испания, Польша, Швеция, победитель плей-офф B.

Группа F: Германия, Франция, Португалия, победитель плей-офф A или D.

Что известно о Евро-2020?

Стартует 12 июня и продлится до 12 июля. Всего во время чемпионата будет сыгран 51 матч.

О возможном снижении цен на отопление уже в декабре

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание относительно возможности снижения цен на отопление для украинцев уже в декабре. В совещании приняли участие премьер-министр Алексей Гончарук, глава Офиса Президента Андрей Богдан и министр энергетики Алексей Оржель.

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Видеоролик с совещания в соцсетях разместила пресс-служба президента. В начале видео Гончарук заявил, что у правительства есть проект планов по уменьшению тарифов на отопление в перспективе. Таким образом, у кого-то платежка станет меньше на определенный процент уже следующей зимой, для кого-то – позже.

У нас есть две темы для разговора. Первая тема – эта зима конкретно, то есть, что можно сделать, чтобы уже этой зимой немножко снизить платежки. Что, в принципе, нужно делать для того, чтобы ситуация, с одной стороны, исправлялась и люди платили значительно меньше. И чтобы это стимулировало развитие экономики,

– сообщил он.



Совещание по снижению цен на отопление / Скриншот видео

Президент предложил уменьшить тарифы уже этой зимой. Но, согласно закону, изменить тарифы на отопление до мая 2020 года невозможно.

В Украине было два закона – в старом речь шла об отоплении и горячей воде, а уже в новом – о централизованном отоплении и централизованном водоснабжении. Действуют старые контракты. А в них зафиксирован тариф, который действовал еще в январе 2019 года, и таким остается до конца отопительного сезона.

Гончарук добавил, что правительство имеет короткий законопроект, который от президента можно внести как неотложный. Приняв этот закон, можно снизить тариф для населения уже в декабре. Но этот документ еще следует обсудить с регулятором.

Зеленский провел совещание по снижению тарифов: видео

Размер минимальной пенсии для людей, утративших трудоспособность, повысят до этой отметки (на 74 гривны больше).

Зато размер максимальной пенсии вырастет на 740 гривен и составит 16 тысяч 380 гривен.

Перерасчет пенсий будет осуществляться автоматически, поэтому пенсионерам не нужно обращаться в Пенсионный фонд.

Изменения декабря: перерасчет пенсий и соцвыплат, 5G, новые деньги и электронные права

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С 1 декабря 2019 года прожиточный минимум для людей, утративших трудоспособность, составит 1638 гривен, до сих пор был 1564 гривны. В соответствии с этим размер минимальной пенсии для людей, утративших трудоспособность, повысят до этой отметки (на 74 гривны больше). Зато размер максимальной пенсии вырастет на 740 гривен и составит 16 тысяч 380 гривен. Перерасчет пенсий будет осуществляться автоматически, поэтому пенсионерам не нужно обращаться в Пенсионный фонд.

Размер прожиточного минимума с 1 декабря вырастет на 91 гривну и составит 2027 гривен.

Для основных социальных и демографических групп населения будет такой прожиточный минимум:

для детей до 6 лет: возрастет до 1779 гривен;

для детей от 6 до 18 лет возрастет до 2218 гривен;

для трудоспособных лиц: возрастет до 2102 гривен;

для лиц, утративших трудоспособность: возрастет до 1638 гривен.