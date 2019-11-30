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      Главные новости 30 ноября: подрыв отделения "Ощадбанка", соперники Украины на Евро-2020

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      Главные новости 30 ноября / Колаж 24 канала

      Злоумышленники взорвали столичное отделение "Ощадбанка". Сборная Украины по футболу узнала имена соперников на Евро-2020. Уже в декабре цены на отопление могут снизиться, а пенсии пересчитают. Такими были главные новости 30 ноября.

      Главные новости за сегодня, 30 ноября, в Украине и мире:

      О подрыве отделения "Ощадбанка"

      В ночь на 30 ноября на Русановке в Киеве грабители взорвали отделение "Ощадбанка". В результате взрыва помещение почти полностью разрушено. Злоумышленники запомповали в банкомат большое количество газа и взорвали его. Купюры из него разлетелись по всей улице. Взрывной волной осколки унесло более чем на 20 метров. При этом стеклянная витрина вылетела наружу, а в самом отделении упал на пол потолок.

      ощадбанк вибухОсколки отнесло на 20 метров

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      Злоумышленники не остановило то, что отделение банка расположено в жилом доме. К счастью, обошлось без жертв. О подробностях ночной атаки в Фейсбуке рассказал председатель правления "Ощадбанка" Андрей Пышный.

      Меры безопасности усилили. Работаем с правоохранителями. Цена украденного – почти 250 тысяч гривен. Цена разрушенного – миллионы. Еще считаем,
      – написал он.

      По его словам, инцидент является "трагедией для банка", поскольку подорванное отделение было обновленным, а на его открытие ушли немалые усилия и инвестиции.

      Грабеж совершили двое неизвестных, информировала с места событий корреспондентка 24 канала.

      После ограбления злоумышленники скрылись на автомобиле Volkswagen Passat в сторону станции метро "Славутич".

      ощадбанк підрив банкомат вибух
      Помещение отделения почти полностью разрушен / Фото Анастасии Крымовой,24 канал

      На месте происшествия работали взрывотехники и следователи. В полиции сообщают, что злоумышленники взорвали банкомат с помощью газо-воздушной смеси. Откуда забрали кассеты с деньгами.

      підрив ощадбанк
      Обошлось без жертв

      Правоохранители уже изъяли с камер видеонаблюдения соответствующие записи. По мнению руководителя "Ощадбанка", злоумышленники заслуживают максимальное наказание.

      О результатах жеребьевки на Евро-2020

      В субботу, 30 ноября, в Бухаресте (Румыния) состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020. Сборная Украины узнала своих соперников.

      Как и предполагалось, Украина сыграет в группе C. Ее соперниками будут Голландия, Австрия и победитель группы A или D.

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      В группе A за выход на Евро борются: Исландия – Румыния и Болгария – Венгрия.
      В группе D за путевку на Евро поборются четыре сборные: Грузия – Беларусь и Северная Македония – Косово.

      Сборная Украины сыграет с победителем группы A, если его выиграет Румыния, поскольку Бухарест является хозяином чемпионата Европы.

      Во время жеребьевки Украина была в первой корзине, поскольку выиграла отборочную группу. Еще до процедуры жеребьевки было известно, что из второй корзины достанется сборная Нидерландов.

      євро-2020 збірна україна
      Жеребьевка на Евро-2020 / GETTY IMAGES

      Кроме соперников, сборная Украины по футболу узнала и календарь матчей. В первой игре группы C украинцы сыграют с Нидерландами.

      Календарь матчей сборной Украины

      1 тур. Нидерланды – Украина, 14 июня (Амстердам, Йохан Кройф Арена).
      2 тур. Украина – победитель плей-офф A или D, 18 июня (Бухарест, Национальный стадион).
      3 тур. Украина – Австрия, 22 июня (Бухарест, Национальный стадион).

      Обратите внимание: Украина сыграет на Евро-2020 в Амстердаме и Бухаресте: где купить билеты и какая цена

      20 сборных, которые уже завоевали путевку на Евро-2020, были распределены на четыре корзины. Еще 16 команд борются за четыре путевки в раунде плей-офф.

      • Группа A: Италия, Швейцария, Турция, Уэльс.
      • Группа B: Бельгия, Россия, Дания, Финляндия.
      • Группа C: Украина, Нидерланды, Австрия, победитель плей-офф A или D.
      • Группа D: Англия, Хорватия, Чехия, победитель плей-офф C.
      • Группа E: Испания, Польша, Швеция, победитель плей-офф B.
      • Группа F: Германия, Франция, Португалия, победитель плей-офф A или D.

      Что известно о Евро-2020?
      Стартует 12 июня и продлится до 12 июля. Всего во время чемпионата будет сыгран 51 матч.

      О возможном снижении цен на отопление уже в декабре

      Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание относительно возможности снижения цен на отопление для украинцев уже в декабре. В совещании приняли участие премьер-министр Алексей Гончарук, глава Офиса Президента Андрей Богдан и министр энергетики Алексей Оржель.

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      Видеоролик с совещания в соцсетях разместила пресс-служба президента. В начале видео Гончарук заявил, что у правительства есть проект планов по уменьшению тарифов на отопление в перспективе. Таким образом, у кого-то платежка станет меньше на определенный процент уже следующей зимой, для кого-то – позже.

      У нас есть две темы для разговора. Первая тема – эта зима конкретно, то есть, что можно сделать, чтобы уже этой зимой немножко снизить платежки. Что, в принципе, нужно делать для того, чтобы ситуация, с одной стороны, исправлялась и люди платили значительно меньше. И чтобы это стимулировало развитие экономики,
      – сообщил он.

      нарада зеленський опалення гончарук
      Совещание по снижению цен на отопление / Скриншот видео

      Президент предложил уменьшить тарифы уже этой зимой. Но, согласно закону, изменить тарифы на отопление до мая 2020 года невозможно.

      В Украине было два закона – в старом речь шла об отоплении и горячей воде, а уже в новом – о централизованном отоплении и централизованном водоснабжении. Действуют старые контракты. А в них зафиксирован тариф, который действовал еще в январе 2019 года, и таким остается до конца отопительного сезона.

      Гончарук добавил, что правительство имеет короткий законопроект, который от президента можно внести как неотложный. Приняв этот закон, можно снизить тариф для населения уже в декабре. Но этот документ еще следует обсудить с регулятором.

      Зеленский провел совещание по снижению тарифов: видео

      Размер минимальной пенсии для людей, утративших трудоспособность, повысят до этой отметки (на 74 гривны больше).

      Зато размер максимальной пенсии вырастет на 740 гривен и составит 16 тысяч 380 гривен.
      Перерасчет пенсий будет осуществляться автоматически, поэтому пенсионерам не нужно обращаться в Пенсионный фонд.

      Изменения декабря: перерасчет пенсий и соцвыплат, 5G, новые деньги и электронные права

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      С 1 декабря 2019 года прожиточный минимум для людей, утративших трудоспособность, составит 1638 гривен, до сих пор был 1564 гривны. В соответствии с этим размер минимальной пенсии для людей, утративших трудоспособность, повысят до этой отметки (на 74 гривны больше). Зато размер максимальной пенсии вырастет на 740 гривен и составит 16 тысяч 380 гривен. Перерасчет пенсий будет осуществляться автоматически, поэтому пенсионерам не нужно обращаться в Пенсионный фонд.

      Размер прожиточного минимума с 1 декабря вырастет на 91 гривну и составит 2027 гривен.

      Для основных социальных и демографических групп населения будет такой прожиточный минимум:

      • для детей до 6 лет: возрастет до 1779 гривен;
      • для детей от 6 до 18 лет возрастет до 2218 гривен;
      • для трудоспособных лиц: возрастет до 2102 гривен;
      • для лиц, утративших трудоспособность: возрастет до 1638 гривен.

      прожитковий мінімум
      Как прожиточный минимум и минимальная зарплата меняться в 2020 году / инфографика 24 канала

      В декабре в Украине начнется тестирование сети мобильной связи 5G. Его проведет шведская телекоммуникационная компания Ericsson, совместно с украинским мобильным оператором lifecell. Тестирование проведут в Киеве, Одессе, Днепре, Харькове, Львове, Черкассах.

      С 20 декабря в обращение войдут новые монеты номиналом 5 гривен. На них будет изображен Богдан Хмельницкий. Новыми монетами можно будет рассчитываться параллельно с банкнотами соответствующих номиналов пока монеты постепенно не вытеснят банкноты из обращения. Кроме того, Нацбанк обновил дизайн банкнот в 50 и 200 гривен. Новые купюры с портретом Михаила Грушевского войдут в обращение уже с 25 декабря.

       
      ионети 5 гривень
      Монета номиналом в 5 гривен
       

      С 1 декабря в части Оболонского района Киева и Песковской ОТО Бородянского района Киевской области проведут пробную перепись населения. Ее цель – это подготовка к всеукраинской переписи в 2020 году.

      Кроме того, в декабре украинцы смогут пользоваться электронными удостоверениями водителя. Об этом ранее заяляв министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

      Мы будем ждать хорошей возможности для того, чтобы провести такую ​​большую презентацию, чтобы многие люди об этом узнали. Я думаю, что это, возможно, на презентации "100 дней работы правительства". То есть это середина декабря, но у нас все будет готово уже в начале месяца,
      – уточнял министр.

      На зимний график работы перейдут все контрольные пункты въезда-выезда в районе ООС. Пропуск лиц через КПВВ с 1 декабря будет осуществляться ежедневно с 8 до 17 часов.

       
      кпвв зимовий режим
      График работы КПВВ на Донбассе в зимнее время
       
      В декабре бюджетные авиакомпании запускают акционные цены на полеты накануне праздников.

      Праздничные предложения Wizz Air:
      Киев – Берлин (24 декабря) – 971 грн; (16 и 18 декабря) всего за 670 гривен;
      Киев – Вена (14 декабря) – 768 гривен;
      Киев – Будапешт (16, 18 и 19 декабря) – 768 гривен; (11-13 декабря) – 874 гривен;
      Львов – Берлин (18 декабря) – 768 грн; (20 декабря) – 873 гривен;
      Львов – Копенгаген (4, 11, 18 и 15 декабря) – 475 гривен.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Футбол Сборная Украины по футболу Новости Украины 5G Деньги Ограбления Ощадбанк Пенсия Евро-2020 Тарифы на газ Владимир Зеленский
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