Главные новости 30 ноября: подрыв отделения "Ощадбанка", соперники Украины на Евро-2020
Злоумышленники взорвали столичное отделение "Ощадбанка". Сборная Украины по футболу узнала имена соперников на Евро-2020. Уже в декабре цены на отопление могут снизиться, а пенсии пересчитают. Такими были главные новости 30 ноября.
Главные новости за сегодня, 30 ноября, в Украине и мире:
О подрыве отделения "Ощадбанка"
В ночь на 30 ноября на Русановке в Киеве грабители взорвали отделение "Ощадбанка". В результате взрыва помещение почти полностью разрушено. Злоумышленники запомповали в банкомат большое количество газа и взорвали его. Купюры из него разлетелись по всей улице. Взрывной волной осколки унесло более чем на 20 метров. При этом стеклянная витрина вылетела наружу, а в самом отделении упал на пол потолок.
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Злоумышленники не остановило то, что отделение банка расположено в жилом доме. К счастью, обошлось без жертв. О подробностях ночной атаки в Фейсбуке рассказал председатель правления "Ощадбанка" Андрей Пышный.
Меры безопасности усилили. Работаем с правоохранителями. Цена украденного – почти 250 тысяч гривен. Цена разрушенного – миллионы. Еще считаем,
– написал он.
По его словам, инцидент является "трагедией для банка", поскольку подорванное отделение было обновленным, а на его открытие ушли немалые усилия и инвестиции.
Грабеж совершили двое неизвестных, информировала с места событий корреспондентка 24 канала.
После ограбления злоумышленники скрылись на автомобиле Volkswagen Passat в сторону станции метро "Славутич".
Помещение отделения почти полностью разрушен / Фото Анастасии Крымовой,24 канал
На месте происшествия работали взрывотехники и следователи. В полиции сообщают, что злоумышленники взорвали банкомат с помощью газо-воздушной смеси. Откуда забрали кассеты с деньгами.
Правоохранители уже изъяли с камер видеонаблюдения соответствующие записи. По мнению руководителя "Ощадбанка", злоумышленники заслуживают максимальное наказание.
О результатах жеребьевки на Евро-2020
В субботу, 30 ноября, в Бухаресте (Румыния) состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020. Сборная Украины узнала своих соперников.
Как и предполагалось, Украина сыграет в группе C. Ее соперниками будут Голландия, Австрия и победитель группы A или D.
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В группе A за выход на Евро борются: Исландия – Румыния и Болгария – Венгрия.
В группе D за путевку на Евро поборются четыре сборные: Грузия – Беларусь и Северная Македония – Косово.
Сборная Украины сыграет с победителем группы A, если его выиграет Румыния, поскольку Бухарест является хозяином чемпионата Европы.
Во время жеребьевки Украина была в первой корзине, поскольку выиграла отборочную группу. Еще до процедуры жеребьевки было известно, что из второй корзины достанется сборная Нидерландов.
Жеребьевка на Евро-2020 / GETTY IMAGES
Кроме соперников, сборная Украины по футболу узнала и календарь матчей. В первой игре группы C украинцы сыграют с Нидерландами.
Календарь матчей сборной Украины
1 тур. Нидерланды – Украина, 14 июня (Амстердам, Йохан Кройф Арена).
2 тур. Украина – победитель плей-офф A или D, 18 июня (Бухарест, Национальный стадион).
3 тур. Украина – Австрия, 22 июня (Бухарест, Национальный стадион).
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20 сборных, которые уже завоевали путевку на Евро-2020, были распределены на четыре корзины. Еще 16 команд борются за четыре путевки в раунде плей-офф.
- Группа A: Италия, Швейцария, Турция, Уэльс.
- Группа B: Бельгия, Россия, Дания, Финляндия.
- Группа C: Украина, Нидерланды, Австрия, победитель плей-офф A или D.
- Группа D: Англия, Хорватия, Чехия, победитель плей-офф C.
- Группа E: Испания, Польша, Швеция, победитель плей-офф B.
- Группа F: Германия, Франция, Португалия, победитель плей-офф A или D.
Что известно о Евро-2020?
Стартует 12 июня и продлится до 12 июля. Всего во время чемпионата будет сыгран 51 матч.
О возможном снижении цен на отопление уже в декабре
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание относительно возможности снижения цен на отопление для украинцев уже в декабре. В совещании приняли участие премьер-министр Алексей Гончарук, глава Офиса Президента Андрей Богдан и министр энергетики Алексей Оржель.
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Видеоролик с совещания в соцсетях разместила пресс-служба президента. В начале видео Гончарук заявил, что у правительства есть проект планов по уменьшению тарифов на отопление в перспективе. Таким образом, у кого-то платежка станет меньше на определенный процент уже следующей зимой, для кого-то – позже.
У нас есть две темы для разговора. Первая тема – эта зима конкретно, то есть, что можно сделать, чтобы уже этой зимой немножко снизить платежки. Что, в принципе, нужно делать для того, чтобы ситуация, с одной стороны, исправлялась и люди платили значительно меньше. И чтобы это стимулировало развитие экономики,
– сообщил он.
Совещание по снижению цен на отопление / Скриншот видео
Президент предложил уменьшить тарифы уже этой зимой. Но, согласно закону, изменить тарифы на отопление до мая 2020 года невозможно.
В Украине было два закона – в старом речь шла об отоплении и горячей воде, а уже в новом – о централизованном отоплении и централизованном водоснабжении. Действуют старые контракты. А в них зафиксирован тариф, который действовал еще в январе 2019 года, и таким остается до конца отопительного сезона.
Гончарук добавил, что правительство имеет короткий законопроект, который от президента можно внести как неотложный. Приняв этот закон, можно снизить тариф для населения уже в декабре. Но этот документ еще следует обсудить с регулятором.
Зеленский провел совещание по снижению тарифов: видео
Размер минимальной пенсии для людей, утративших трудоспособность, повысят до этой отметки (на 74 гривны больше).
Зато размер максимальной пенсии вырастет на 740 гривен и составит 16 тысяч 380 гривен.
Перерасчет пенсий будет осуществляться автоматически, поэтому пенсионерам не нужно обращаться в Пенсионный фонд.
Изменения декабря: перерасчет пенсий и соцвыплат, 5G, новые деньги и электронные права
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С 1 декабря 2019 года прожиточный минимум для людей, утративших трудоспособность, составит 1638 гривен, до сих пор был 1564 гривны. В соответствии с этим размер минимальной пенсии для людей, утративших трудоспособность, повысят до этой отметки (на 74 гривны больше). Зато размер максимальной пенсии вырастет на 740 гривен и составит 16 тысяч 380 гривен. Перерасчет пенсий будет осуществляться автоматически, поэтому пенсионерам не нужно обращаться в Пенсионный фонд.
Размер прожиточного минимума с 1 декабря вырастет на 91 гривну и составит 2027 гривен.
Для основных социальных и демографических групп населения будет такой прожиточный минимум:
- для детей до 6 лет: возрастет до 1779 гривен;
- для детей от 6 до 18 лет возрастет до 2218 гривен;
- для трудоспособных лиц: возрастет до 2102 гривен;
- для лиц, утративших трудоспособность: возрастет до 1638 гривен.
Как прожиточный минимум и минимальная зарплата меняться в 2020 году / инфографика 24 канала
В декабре в Украине начнется тестирование сети мобильной связи 5G. Его проведет шведская телекоммуникационная компания Ericsson, совместно с украинским мобильным оператором lifecell. Тестирование проведут в Киеве, Одессе, Днепре, Харькове, Львове, Черкассах.
С 20 декабря в обращение войдут новые монеты номиналом 5 гривен. На них будет изображен Богдан Хмельницкий. Новыми монетами можно будет рассчитываться параллельно с банкнотами соответствующих номиналов пока монеты постепенно не вытеснят банкноты из обращения. Кроме того, Нацбанк обновил дизайн банкнот в 50 и 200 гривен. Новые купюры с портретом Михаила Грушевского войдут в обращение уже с 25 декабря.
С 1 декабря в части Оболонского района Киева и Песковской ОТО Бородянского района Киевской области проведут пробную перепись населения. Ее цель – это подготовка к всеукраинской переписи в 2020 году.
Кроме того, в декабре украинцы смогут пользоваться электронными удостоверениями водителя. Об этом ранее заяляв министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Мы будем ждать хорошей возможности для того, чтобы провести такую большую презентацию, чтобы многие люди об этом узнали. Я думаю, что это, возможно, на презентации "100 дней работы правительства". То есть это середина декабря, но у нас все будет готово уже в начале месяца,
– уточнял министр.
На зимний график работы перейдут все контрольные пункты въезда-выезда в районе ООС. Пропуск лиц через КПВВ с 1 декабря будет осуществляться ежедневно с 8 до 17 часов.
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Киев – Вена (14 декабря) – 768 гривен;
Киев – Будапешт (16, 18 и 19 декабря) – 768 гривен; (11-13 декабря) – 874 гривен;
Львов – Берлин (18 декабря) – 768 грн; (20 декабря) – 873 гривен;
Львов – Копенгаген (4, 11, 18 и 15 декабря) – 475 гривен.