Перерасчет пенсий с 1 декабря: что изменится

С 1 декабря 2019 в Украине изменяется размер прожиточного минимума. Поэтому Пенсионный фонд Украины перечислит и пенсии.

Gерерасчет пенсии предусматривает Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019". Об этом ПФУ рассказал на официальном сайте.

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Какие пенсии повысят

С 1 июля 2019 прожиточный минимум для людей, утративших трудоспособность, составлял 1564 гривен. Соответственно, такой же была и пенсия по потере работоспособности.

С 1 декабря 2019 прожиточный минимум составит 1638 гривен. Поэтому и размер минимальной пенсии для людей, утративших трудоспособность, повысят до этой отметки (на 74 гривны больше).

Зато размер максимальной пенсии вырастет на 740 гривен и составит 16 тысяч 380 гривен.

Важно: перерасчет осуществляют автоматически, пенсионерам в ПФУ обращаться не нужно.

А как будут расти пенсии в 2020 – читайте в материале 24 канала.