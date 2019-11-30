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      Перерасчет пенсий с 1 декабря: что изменится

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      Важная информация от Пенсионного фонда / Иллюстративное фото

      С 1 декабря 2019 в Украине изменяется размер прожиточного минимума. Поэтому Пенсионный фонд Украины перечислит и пенсии.

      Gерерасчет пенсии предусматривает Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019". Об этом ПФУ рассказал на официальном сайте.

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      Какие пенсии повысят

      С 1 июля 2019 прожиточный минимум для людей, утративших трудоспособность, составлял 1564 гривен. Соответственно, такой же была и пенсия по потере работоспособности.

      С 1 декабря 2019 прожиточный минимум составит 1638 гривен. Поэтому и размер минимальной пенсии для людей, утративших трудоспособность, повысят до этой отметки (на 74 гривны больше).

      Зато размер максимальной пенсии вырастет на 740 гривен и составит 16 тысяч 380 гривен.

      Важно: перерасчет осуществляют автоматически, пенсионерам в ПФУ обращаться не нужно.

      А как будут расти пенсии в 2020 – читайте в материале 24 канала.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Пенсионный фонд Пенсия
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