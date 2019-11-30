Перерасчет пенсий с 1 декабря: что изменится
С 1 декабря 2019 в Украине изменяется размер прожиточного минимума. Поэтому Пенсионный фонд Украины перечислит и пенсии.
Gерерасчет пенсии предусматривает Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019". Об этом ПФУ рассказал на официальном сайте.
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Какие пенсии повысят
С 1 июля 2019 прожиточный минимум для людей, утративших трудоспособность, составлял 1564 гривен. Соответственно, такой же была и пенсия по потере работоспособности.
С 1 декабря 2019 прожиточный минимум составит 1638 гривен. Поэтому и размер минимальной пенсии для людей, утративших трудоспособность, повысят до этой отметки (на 74 гривны больше).
Зато размер максимальной пенсии вырастет на 740 гривен и составит 16 тысяч 380 гривен.
Важно: перерасчет осуществляют автоматически, пенсионерам в ПФУ обращаться не нужно.
А как будут расти пенсии в 2020 – читайте в материале 24 канала.