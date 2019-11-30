Перерахунок пенсій з 1 грудня: що зміниться

З 1 грудня 2019 року в Україні змінюється розмір прожиткового мінімуму. Тому Пенсійний фонд України перерахує і пенсії.

Перерахунок пенсії передбачає Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік". Про це ПФУ розповів на офіційному сайті.

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Які пенсії підвищать

З 1 липня 2019 року прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність, становив 1564 гривні. Відповідно, такою ж була і пенсія з втрати працездатності.

З 1 грудня 2019 року прожитковий мінімум становитиме 1638 гривень. Тому й розмір мінімальної пенсії для людей, які втратили працездатність, підвищать до цієї позначки (на 74 гривні більше).

Натомість розмір максимальної пенсії зросте на 740 гривень і становитиме 16 тисяч 380 гривень.

Важливо: перерахунок здійснюють автоматично, пенсіонерам до ПФУ звертатися не потрібно.

А як зростатимуть пенсії у 2020 – читайте у матеріалі 24 каналу.