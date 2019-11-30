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      Перерахунок пенсій з 1 грудня: що зміниться

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      Важлива інформація від Пенсійного фонду / Ілюстративне фото

      З 1 грудня 2019 року в Україні змінюється розмір прожиткового мінімуму. Тому Пенсійний фонд України перерахує і пенсії.

      Перерахунок пенсії передбачає Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік". Про це ПФУ розповів на офіційному сайті.

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      Які пенсії підвищать

      З 1 липня 2019 року прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність, становив 1564 гривні. Відповідно, такою ж була і пенсія з втрати працездатності.

      З 1 грудня 2019 року прожитковий мінімум становитиме 1638 гривень. Тому й розмір мінімальної пенсії для людей, які втратили працездатність, підвищать до цієї позначки (на 74 гривні більше).

      Натомість розмір максимальної пенсії зросте на 740 гривень і становитиме 16 тисяч 380 гривень.

      Важливо: перерахунок здійснюють автоматично, пенсіонерам до ПФУ звертатися не потрібно.

      А як зростатимуть пенсії у 2020 читайте у матеріалі 24 каналу.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Пенсія Пенсійний фонд України
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