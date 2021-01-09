На глубоководном причале в порту Корк, что в Ирландии, вспыхнул крупный пожар. Произошло это 9 января в 8:43 утра по местному времени.

Через несколько часов ирландские спасатели таки смогли обуздать пожар. Об этом сообщает телекомпания RTÉ.

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Известно, что пожар возник на хранилище R&H Hall, где хранят зерно для животных. Огонь нанес немалый ущерб хранилищу. По предварительным подсчетам, в 11 бухтах было 10 000 тонн кормов.

Спасатели продолжают следить за ситуацией в районе порта. Сейчас причал временно не принимает суда. Причины возгорания будут устанавливать правоохранители. Жителям припортового района рекомендовали оставаться в помещении и держать окна закрытыми из-за дыма от огня.

По предварительной информации, жертв нет.

Пожар в главном порту Ирландии / Фото Ringaskiddy & District Residents Association



Пожар был виден за несколько километров от порта: смотрите видео