Головний порт Ірландії охопила масштабна пожежа: фото та відео
На глибоководному причалі в порту Корк, що в Ірландії спалахнула велика пожежа. Сталося це 9 січня о 8:43 ранку за місцевим часом.
За декілька годин ірландські рятувальники таки змогли приборкати пожежу. Про це повідомляє телекомпанія RTÉ.
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Відомо, що пожежа виникла на сховищі R&H Hall, де зберігають зерно для тварин. Вогонь завдав чималих збитків сховищу. За попередніми підрахунками, в 11 бухтах було 10 000 тонн кормів.
Рятувальники продовжують стежити за ситуацією у районі порту. Наразі причал тимчасово не приймає судна. Причини займання встановлюватимуть правоохоронці. Жителям припортового району рекомендували залишатися в приміщенні та тримати вікна закритими через дим від вогню.
За попередньою інформацією, жертв немає.
Пожежа у головному порту Ірландії / Фото Ringaskiddy & District Residents Association
Пожежу було видно за кілька кілометрів від порту: дивіться відео
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