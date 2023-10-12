За полтора года внуки главного раввина Украины Моше Реувена Асмана дважды оказались в опасности в результате активных боевых действий. Щемящие фото он опубликовал у себя в соцсетях.
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Внуки главного раввина скрываются от ракет террористов
Так, в феврале-марте 2022 года внуки главного раввина Украины находились в Киевской области, когда Россия начала ничем непровоцированную вооруженную агрессию против Украины.
Внуки Моше Реувен прячутся от ракет в Киеве в начале войны / Фото с фейсбук-страницы главного раввина Украины
В Израиль семья переехала, чтобы спастись от войны в Украине
Моше Реувен объяснил, что позже вместе с тысячами людей его родные эвакуировались из Украины в Израиль и Европу.
А в октябре 2023 года они вынуждены скрываться от ракет в Израиле, куда они уехали с охваченной войной Украины, во время жестокого нападения террористической группировки ХАМАС.
Теперь дети вынуждены прятаться от ракет террористов ХАМАС в Израиле / Фото с фейсбук-страницы главного раввина Украины
Два разных уголка мира, но такова общая боль и борьба. Молю Всевышнего, чтобы Он обрушил свой гнев и ярость на всех, кто причастен к террору мирного населения!
– подписал Моше Реувен фото.
Главное об обострении в Израиле
- 7 октября террористы палестинской группировки ХАМАС вторглись в Израиль. Боевики нанесли ракетные удары и пересекли южную границу Израиля.
- По состоянию на 12 октября известно о 1300 жертвах в результате действий террористов.
- 8 октября Кабинет Израиля объявил о состоянии войны впервые с 1973 года.