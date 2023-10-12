За півтора року онуки головного рабина України Моше Реувена Асмана двічі опинилися в небезпеці унаслідок активних бойових дій. Щемливі фото він опублікував у себе в соцмережах.
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Онуки головного рабина ховаються від ракет терористів
Так, у лютому – березні 2022 року онуки головного рабина України перебували на Київщині, коли Росія розпочала нічим неспровоковану збройну агресію проти України.
Онуки Моше Реувен ховаються від ракет у Києві на початку війни / Фото з фейсбук-сторінки головного рабина України
В Ізраїль сім'я переїхала, щоб врятуватись від війни в Україні
Моше Реувен пояснив, що пізніше разом з тисячами людей його рідні евакуювалися з України до Ізраїлю та Європи.
А в жовтні 2023 року вони вимушені ховатись від ракет в Ізраїлі, куди вони поїхали з охопленої війною України, під час жорстокого нападу терористичного угрупування ХАМАС.
Тепер діти вимушені ховатись від ракет терористів ХАМАС в Ізраїлі / Фото з фейсбук-сторінки головного рабина України
Два різних куточки світу, але такий спільний біль і боротьба. Молю Всевишнього, щоб Він обрушив свій гнів і лють на всіх, хто причетний до терору мирного населення!,
— підписав Моше Реувен фото.
Головне про загострення в Ізраїлі
- 7 жовтня терористи палестинського угруповання ХАМАС вторглись в Ізраїль. Бойовики завдали ракетних ударів і перетнули південний кордон Ізраїлю.
- Станом на 12 жовтня відомо про 1300 жертв унаслідок дій терористів.
- 8 жовтня Кабінет Ізраїлю оголосив стан війни вперше з 1973 року.