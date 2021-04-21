Начальник Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе живет в столичном жилом комплексе "Аристократ". Квартиру ему там якобы приобрела теща Людмила Залужная.

Что известно о дорогом "подарке от тещи"

В декларации Цуцкиридзе есть квартира площадью почти 150 квадратов. Владелицей недвижимости указана теща полицейского.

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Залужная "купила" квартиру в мае 2018 года. Впоследствии в этом ЖК она якобы приобрела еще 3 объекта недвижимости: хозяйственное помещение – в 2019 году, и два паркоместа – в 2020 году. Однако эти объекты не указаны в декларации следователя.

По данным издания, в целом Залужная "потратила" на эту недвижимость около 5 миллионов гривен. Хотя сейчас рыночная стоимость одной только похожей квартиры в ЖК "Аристократ" может достигать 7 миллионов гривен.

В то же время происхождение средств является непонятным. В связи с государственными реестрами, Людмила Залужная никогда не занималась предпринимательской деятельностью – ни как учредитель или руководитель предприятия, ни как ФЛП. Общаться с журналистами на эту тему она отказалась.

Откуда у тещи следователя 5 миллионов

Цуцкиридзе пояснил, что его теща ранее купила квартиру в другом доме "Укрбуда" в центре Киева. Потом она якобы выгодно продала ее, а деньги инвестировала в недвижимость в ЖК "Аристократ". Правда, объяснений происхождения денег на первичное приобретение дорогой недвижимости в центре Киева журналисты так и не получили.

Цуцкиридзе якобы является кумом Татарова

"Аристократ" стал одним из самых скандальных жилых комплексов страны из-за ситуации с квартирами Нацгвардии. Отметим, комплекс возводила компания "Укрбуд" на земле воинской части. Впоследствии квартиры должны были передать военным.

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Тогдашний руководитель Нацгвардии Юрий Аллеров согласился на нелогичный обмен. Он принял квартиры не в "Аристократе", а в другом ЖК, который расположен на окраине Киева. Разница в стоимости достигла около 100 миллионов гривен.

Делом занялись детективы НАБУ. Подозрение в схеме получил заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров. Его называют кумом Цуцкиридзе. Кроме этого, они оба родом из Новоукраинки на Кировоградщине и вместе работали в правоохранительных органах.