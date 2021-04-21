Начальник головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе мешкає у столичному житловому комплексі "Аристократ". Квартиру йому там нібито придбала теща Людмила Залужна.

Що відомо про дорогий "подарунок від тещі"

У декларації Цуцкірідзе є квартира площею майже 150 квадратів. Власницею нерухомості зазначена теща поліцейського.

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Залужна "купила" квартиру у травні 2018 року. Згодом у цьому ЖК вона нібито придбала ще 3 об'єкти нерухомості: господарське приміщення – у 2019 році, і два паркомісця – у 2020 році. Однак ці об'єкти не вказані в декларації слідчого.

За даними видання, загалом Залужна "витратила" на цю нерухомість близько 5 мільйонів гривень. Хоча нині ринкова вартість однієї лише схожої квартири в ЖК "Аристократ" може сягати 7 мільйонів гривень.

Водночас походження коштів є незрозумілими. Згідно з державними реєстрами, Людмила Залужна ніколи не займалася підприємницькою діяльністю – ані як засновник чи керівник підприємства, ані як ФОП. Спілкуватися з журналістами на цю тему вона відмовилася.

Звідки у тещі слідчого 5 мільйонів

Цуцкірідзе пояснив, що його теща раніше купила квартиру в іншому будинку "Укрбуду" в центрі Києва. Потім вона нібито вигідно продала її, а гроші інвестувала в нерухомість в ЖК "Аристократ". Щоправда, пояснень походження грошей на первинне придбання дорогої нерухомості в центрі Києва журналісти так і не отримали.

Цуцкірідзе нібито є кумом Татарова

"Аристократ" став одним з найскандальніших житлових комплексів країни через ситуацію з квартирами Нацгвардії. Зауважимо, комплекс зводила компанія "Укрбуд" на землі військової частини. Згодом квартири мали передати військовим.

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Тодішній керівник Нацгвардії Юрій Аллеров погодився на нелогічний обмін. Він прийняв квартири не в "Аристократі", а в іншому ЖК, який розташований на околиці Києва. Різниця у вартості сягнула близько 100 мільйонів гривень.

Справою зайнялися детективи НАБУ. Підозру у схемі отримав заступник глави Офісу Президента Олег Татаров. Його називають кумом Цуцкірідзе. Окрім цього, вони обидва родом з Новоукраїнки на Кіровоградщині і разом працювали в правоохоронних органах.