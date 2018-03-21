Главный архитектор Василькова "погорел" на взятке: Луценко показал фото задержания
Главного архитектора города и начальника отдела государственной архитектурно-строительной инспекции города Василькова Киевской области задержали во время получения взятки.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.
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Васильков. Прокуратурой АРК совместно с СБУ задержаны при получении 300 тысяч гривен начальник отдела государственной архитектурно-строительной инспекции и 10 тысяч долларов главный архитектор города,
– написал Луценко.
Генпрокурор также отчитался, что за год было осуждено более 200 коррупционеров из правоохранительных органов.
К слову 20 марта сотрудники Нацполиции проводили операцию по задержанию чиновников сразу в четырех областях Украины.
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