Главный архитектор Василькова "погорел" на взятке: Луценко показал фото задержания

Главного архитектора города и начальника отдела государственной архитектурно-строительной инспекции города Василькова Киевской области задержали во время получения взятки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

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Васильков. Прокуратурой АРК совместно с СБУ задержаны при получении 300 тысяч гривен начальник отдела государственной архитектурно-строительной инспекции и 10 тысяч долларов главный архитектор города,

– написал Луценко.

Генпрокурор также отчитался, что за год было осуждено более 200 коррупционеров из правоохранительных органов.

К слову 20 марта сотрудники Нацполиции проводили операцию по задержанию чиновников сразу в четырех областях Украины.