НАБУ завершило расследование дела экс-прокурора Дмитрия Суса

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили расследование по делу бывшего прокурора Дмитрия Суса, которого подозревают в присвоении чужого имущества и злоупотреблении своим служебным положением.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Следствие установило, что бывший чиновник, находясь на своих должностях в течение 2016 года систематически присваивал чужое имущество путем злоупотребления своим служебным положением. Также Дмитрия Суса подозревают в привлечении сотрудников Департамента ГПУ для реализации своего преступного умысла.

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Кроме того, установлен факт внесения подозреваемым заведомо недостоверных данных в его декларацию за 2015 год. Дмитрий Сус не зарегистрировал свой внедорожник Audi Q7.

16 марта 2018 года НАБУ предоставило подозреваемому и его защитникам доступ к материалам уголовного производства, после ознакомления обвинительный акт направят в суд.

НАБУ проводило расследование с октября 2016 года. Подозрение бывшему сотруднику ГПУ сообщили 26 июля 2017 года после его предварительного задержания на территории международного аэропорта "Борисполь".

Кто такой Дмитрий Сус? В течение 2016 года Дмитрий Сусу находился на должности старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины, а в дальнейшем – заместителя руководителя Департамента Генеральной прокуратуры Украины.