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НАБУ завершило розслідування справи екс-прокурора Дмитра Суса

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Дмитро Сус
Дмитро Сус / УНІАН

Детективи Національного антикорупційного бюро України завершили розслідування у справі колишнього прокурора Дмитра Суса, якого підозрюють у привласненні чужого майна та зловживанні своїм службовим становищем.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Слідство встановило, що колишній високопосадовець, перебуваючи на своїх посадах протягом 2016 року систематично привласнював чуже майно шляхом зловживання своїм службовим становищем. Також Дмитра Суса підозрюють у залучанні співробітників Департаменту ГПУ для реалізації свого злочинного умислу.

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Крім того, встановлено факт внесення підозрюваним завідомо недостовірних даних до його декларації за 2015 рік. Дмитро Сус не зареєстрував свій позашляховик Audi Q7.

16 березня 2018 року НАБУ надало підозрюваному та його захисникам доступ до матеріалів кримінального провадження, після ознайомлення обвинувальний акт скерують до суду.

НАБУ проводило розслідування з жовтня 2016 року. Підозру колишньому співробітнику ГПУ повідомили 26 липня 2017 року після його попереднього затримання на території міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Хто такий Дмитро Сус? Протягом 2016 року Дмитро Сусу перебував на посаді старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, а у подальшому – заступника керівника Департаменту Генеральної прокуратури України.

Теги: Новини України Новини політики НАБУ ГПУ Кримінальні новини Корупція
Джерело: 24 Канал
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