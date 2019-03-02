Главный источник "татарофобии": что может разрушить мир советского адепта

В Крыму подготовили новый школьный учебник истории, в котором рассказали десятиклассникам о крымско-татарском народе-предателе, спасительной депортации и том, как советская власть помогала ему на новом месте жительства. У этой "татарофобии" есть свой источник силы. Свой священный грааль ненависти, забрав который, у советского адепта не останется ничего, за что можно держаться.

Этот учебник – вообще хорошая черта под иллюзиями. Например, о том, какую роль готова отводить крымским татарам Российская Федерация. После аннексии Кремль издавал документы о реабилитации крымских татар. И даже делал крымскотатарский одним из государственных языков на полуострове.

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В реальности и то и другое осталось фикцией. Фантомом, не имеющим ничего общего с реальностью. Потому что любая российская власть в Крыму обязана болеть "татарофобией".

Вся идея "русского Крыма" стала возможной лишь после завоевания полуострова и победы над Крымским ханством. Вся концепция "сакральной Корсуни" возможна лишь благодаря маргинализации крымских татар и их наследия. Вся архитектура мифа об "исконно русском крае" строится на ассимиляции коренного населения. Это прекрасно сформулировал экс-глава оккупационной администрации Севастополя Сергей Меняйло в интервью – "если крымские татары считают себя тут дома, то мы с вами где?".

У этой "татарофобии" есть свой источник силы. Свой священный грааль ненависти. Имя которому – советская версия истории Второй мировой войны. Победой в войне в империи принято оправдывать все: репрессии и расстрелы, голод и ГУЛАГ. Это главный фундамент легитимности СССР. Главная его индульгенция. Без этой победы 70 лет советской истории выглядят как непрекращающаяся и бессмысленная мясорубка.

"Великая Отечественная" нужна была Советскому Союзу ровно затем, зачем она нужна современной Российской Федерации. Для самооправдания. Для самообъяснения. Это компас, барометр и нулевой меридиан. Главная духовная скрепа, объясняющая империи смысл ее существования, а всем соседям – причины для дружбы с этой империей. Более того – победа в войне была объявлена универсальным наследством и для народов, населяющих СССР. В рамках подхода все они объявлялись народами-победителями, внесшими свою роль в победу над Германией.

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А коллаборационизм официально считался чьей-то частной инициативой. Исключением стали лишь крымские татары. Потому что в их отношении действовал обратный принцип. Они были объявлены "народом-предателем", среди которого нашлись отдельные герои. Из общего триумфального хора победителей их вычеркнули. А к празднованию 9 мая пропускать их предлагалось исключительно через прилюдное покаяние.

И в этом тоже нет ничего удивительного. Потому что в России история "Великой Отечественной" стала полноценной гражданской религией. Со своим иконостасом и священными текстами. Апостолами и праведниками. Демонами и грешниками. Рефлексировать вне канона на эту тему могут лишь еретики. Те самые, которым "место на костре". Ее стали подавать как борьбу абсолютного добра с абсолютным злом. А депортация рушит этот стройный концепт: выходит, что в Крыму в 1944 году добро победило зло и затем само совершило преступление. Выходит, что это было либо не такое уж и Добро. Либо оно совершило не такое уж и преступление.



Уривок з пропагандистського шкільного підручника з історії Криму

Адепты империи уцепились за эту соломинку. И теперь из поколение в поколение рассказывают о том, что крымские татары сами виноваты. Что депортация стала спасением для них от мести фронтовиков. И что в Центральной Азии им жилось не так уж и плохо. Фантастический цинизм.

Адепты подхода не любят вспоминать факты.

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Например, что коллаборационизм был на всех оккупированных территориях. Что этнические русские шли на службу Третьему рейху не меньше всех остальных. А если кто-то решит высчитывать процентные соотношения "предателей и героев", то пусть делает поправку на карту оккупации.

Потому что коллаборационизм возможен был лишь там, куда дошел Вермахт. В Томске и Владивостоке не было охранных батальонов, потому что туда не дошла немецкая армия. А если бы дошла – были бы и там. Но эта тема останется табуированной для адепта империи. Потому что рискует стать для него ящиком Пандоры. Из которого рано или поздно появится вопрос о том, можно ли считать"Великую Отечественную" войну продолжением Гражданской.

Любая ревизия войны чревата разрушением мифа. Любое разрушение мифа чревато обрушением неба. У советского адепта не останется ничего, за что можно держаться. Ничего, за что можно ухватиться. Ничего, что позволит ему гордиться прошлым.

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А потому он будет держаться за советские мифы до последнего. Оправдывать депортацию. Клеить ярлыки на целые народы. Воспитывать детей в ненависти к соседям. Он будет делать все, чтобы затушить в себе главный вопрос. Тот самый, который когда-то задал присланный в Крым российский чиновник. "Если они у себя дома – то мы тогда где?"