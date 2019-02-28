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      Одиозная Поклонская подалась в писательницы: она написала книгу об аннексии Крыма

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      Поклонская представит собственную книгу об аннексии Крыма вместе с мужем
      Поклонская представит собственную книгу об аннексии Крыма вместе с мужем / Фото из открытых источников

      Бывшая прокурор аннексированного Крыма и нынешняя депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская собирается представить в Москве книгу об аннексии Крыма. Презентация состоится в "Московском доме книги" 5 марта.

      Так, в книге под названием "Крымская весна: до и после" Поклонская описала свое детство, юность, личную жизнь, мировоззрение и характер. Однако наибольшее внимание она уделила "государственному перевороту" в Украине и российскому референдуму в Крыму. Об этом говорится на сайте "Московского дома книги".

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      Там также называют Поклонскую – "одной из наиболее известных политиков современной России". Кроме того, известно, что Поклонская представит свою писанину вместе с мужем, российским юристом Иваном Соловьевым.

      Эта книга – уникальный рассказ из первых уст о детстве, юности, профессиональном становлении Натальи Поклонской. Особое место в повествовании занимает рассказ о государственном перевороте в Украине, крымском референдуме и становлении прокуратуры полуострова, руководителем которой Наталья Поклонская была в 2014 – 2016 годах,
      – говорится в сообщении.

      Отметим, что это уже не первая книга одиозной Поклонской. В конце января "Няш-мяш" выпустила мемуары под названием "Преданность вере и Отечеству". На презентации этого издания в российской столице Поклонскую обвинили в плагиате и отсутствии прав на публикацию интервью.

      Что известно о Наталии Поклонской?Коллаборантка, которая после аннексии Крыма перешла на сторону России. С 2014 по 2016 годы работала прокурором оккупированного полуострова. На эту должность ее назначил президент РФ Владимир Путин. В Украине Поклонская объявлена в розыск по статье "действия, предпринятые с целью свержения конституционного строя или захвата государственной власти".

      Поклонская известна также своей нездоровой любовью к российскому императору Николаю II. Так, в марте 2017 года одиозная Поклонская рассказывала, что бюст Николая II в Крыму начал мироточить. Также известно о проделке, которую совершила экс-прокурор аннексированного Крыма в 2016 году. Тогда на акцию "Бессмертный полк" она вышла с иконой императора. А вот в июне 2018 Поклонская набросилась на потомков Российского императорского дома за проезд по Крымскому мосту.

      Поклонська Микола II
      Поклонская во время марша "Бессмертного полка" вместе с будущим мужем

      Кстати, Николай II помог Поклонской и с устройством личной жизни. Так, со своим будущим мужем Иваном Соловьевым она познакомилась во время прибытия иконы Николая II в Крым. Соловьев был в составе официальной российской делегации.

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Российская пропаганда Новости Крыма Аннексия Крыма Новости политики
      Источник: 24 Канал
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