Одіозна Поклонська подалася у письменниці: вона написала книгу про анексію Криму

Колишня прокурор анексованого Криму і теперішня депутат Держдуми РФ Наталія Поклонська збирається представити у Москві книгу про анексію Криму. Презентація відбудеться у "Московському будинку книги" 5 березня.

Так, у книзі під назвою "Кримська весна: до і після" Поклонська описала своє дитинство, юність, особисте життя, світогляд і характер. Проте найбільшу увагу вона приділила "державному перевороту" в Україні та російському референдуму у Криму. Про це мовиться на сайті "Московського будинку книги".

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Там також називають Поклонську – "однією із найбільш відомих політиків сучасної Росії". Окрім того, відомо, що Поклонська презентуватиме свою писанину разом із чоловіком, російським юристом Іваном Соловйовим.

Ця книга – унікальна розповідь з перших уст про дитинство, юність, професійне становлення Наталії Поклонської. Особливе місце в оповіданні займає розповідь про державний переворот на Україні, кримський референдум і становлення прокуратури півострова, керівником якої Наталя Поклонська була в 2014 – 2016 роках,

– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що це вже не перша книга одіозної Поклонської. Наприкінці січня "Няш-мяш" випустила мемуари під назвою "Відданість вірі й Батьківщині". На презентації цього видання у російській столиці Поклонську звинуватили у плагіаті та відсутності прав на публікацію інтерв’ю.

Що відомо про Наталію Поклонську? Колаборантка, яка після анексії Криму перейшла на бік Росії. З 2014 по 2016 роки працювала прокурором окупованого півострова. На цю посаду її призначив президент РФ Володимир Путін. В Україні Поклонська оголошена у розшук за статтею "дії, початі з метою повалення конституційного ладу або захоплення державної влади".



Поклонська відома також своєю нездоровою любов’ю до російського імператора Миколи II. Так, у березні 2017 року одіозна Поклонська розповідала, що бюст Миколи ІІ у Криму замироточив. Також відомо про витівку, яку вчинила екс-прокурор анексованого Криму у 2016 році. Тоді на акцію "Безсмертний полк" вона вийшла з іконою імператора. А ось у червні 2018 Поклонська накинулась на нащадків Російського імператорського дому за проїзд по Кримському мосту.





Поклонська під час маршу "Безсмертного полку" разом із майбутнім чоловіком



До речі, Микола II допоміг Поклонській і з влаштуванням особистого життя. Так, зі своїм майбутнім чоловіком Іваном Соловйовим вона познайомилась під час прибуття ікони Миколи II до Криму. Соловйов був у складі офіційної російської делегації.