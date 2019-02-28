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      Одіозна Поклонська подалася у письменниці: вона написала книгу про анексію Криму

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      Поклонська презентуватиме власну книгу про анексію Криму разом із чоловіком
      Поклонська презентуватиме власну книгу про анексію Криму разом із чоловіком / фото з відкритих джерел

      Колишня прокурор анексованого Криму і теперішня депутат Держдуми РФ Наталія Поклонська збирається представити у Москві книгу про анексію Криму. Презентація відбудеться у "Московському будинку книги" 5 березня.

      Так, у книзі під назвою "Кримська весна: до і після" Поклонська описала своє дитинство, юність, особисте життя, світогляд і характер. Проте найбільшу увагу вона приділила "державному перевороту" в Україні та російському референдуму у Криму. Про це мовиться на сайті "Московського будинку книги".

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      Там також називають Поклонську – "однією із найбільш відомих політиків сучасної Росії". Окрім того, відомо, що Поклонська презентуватиме свою писанину разом із чоловіком, російським юристом Іваном Соловйовим.

      Ця книга – унікальна розповідь з перших уст про дитинство, юність, професійне становлення Наталії Поклонської. Особливе місце в оповіданні займає розповідь про державний переворот на Україні, кримський референдум і становлення прокуратури півострова, керівником якої Наталя Поклонська була в 2014 – 2016 роках,
      – йдеться у повідомленні.

      Зазначимо, що це вже не перша книга одіозної Поклонської. Наприкінці січня "Няш-мяш" випустила мемуари під назвою "Відданість вірі й Батьківщині". На презентації цього видання у російській столиці Поклонську звинуватили у плагіаті та відсутності прав на публікацію інтерв’ю.

      Що відомо про Наталію Поклонську? Колаборантка, яка після анексії Криму перейшла на бік Росії. З 2014 по 2016 роки працювала прокурором окупованого півострова. На цю посаду її призначив президент РФ Володимир Путін. В Україні Поклонська оголошена у розшук за статтею "дії, початі з метою повалення конституційного ладу або захоплення державної влади".

      Поклонська відома також своєю нездоровою любов’ю до російського імператора Миколи II. Так, у березні 2017 року одіозна Поклонська розповідала, що бюст Миколи ІІ у Криму замироточив. Також відомо про витівку, яку вчинила екс-прокурор анексованого Криму у 2016 році. Тоді на акцію "Безсмертний полк" вона вийшла з іконою імператора. А ось у червні 2018 Поклонська накинулась на нащадків Російського імператорського дому за проїзд по Кримському мосту.

      Поклонська Микола II
      Поклонська під час маршу "Безсмертного полку" разом із майбутнім чоловіком

      До речі, Микола II допоміг Поклонській і з влаштуванням особистого життя. Так, зі своїм майбутнім чоловіком Іваном Соловйовим вона познайомилась під час прибуття ікони Миколи II до Криму. Соловйов був у складі офіційної російської делегації.

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      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Новини Криму Російська пропаганда Новини Росії Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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