У Російському імператорському домі назвали Поклонську божевільною

У Російському імператорському домі Романових назвали божевільною екс-прокурора окупованого Криму, депутата Держдуми Росії Наталю Поклонську. Там побажали їй швидкого одужання від психічної хвороби.

Про це в коментарі російському інформагентству НСН сказав глава канцелярії імператорського дому Олександр Закато.

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Зазначається, що депутата Держдуми Наталю Поклонский, відому своїми промонархічними настроями, обурила поїздка княгині Марії Романової та її сина цесаревича Георгія по Кримському мосту 2 червня.

Парламентарій опублікувала на своїй сторінці у Facebook пост, де підкреслила, що княгиня з сином – нащадки Кирила Романова, який, за її словами, зрадив Миколи II і присягнув революції.

У відповідь на це Закато назвав заяви Поклонської наклепом та спробою вкотре попіаритись на темі імператорської сім'ї.

Імператорський дім абсолютно спокійно ставиться до божевілля пані Поклонської. Ми переймаємося її духовним станом. Бажаємо їй якнайшвидшого одужання. Думаємо, що коли-небудь Господь пошле їй напоумлення, і вона покається і вибачиться. Якщо цього не станеться –тим гірше для неї,

– зазначив глава канцелярії.

Окрім цього, він додав, що "княгиня" та її син не є "іноземними громадянами", як про це писала Поклонська. Вони у 1992 році отримали паспорти громадян РФ.

Додамо, що княгиня Марія Володимирівна Романова та її син цесаревич Георгій Михайлович 2 червня проїхалися по Керченському мосту в окупований Росією Крим. Свою поїздку вони здійснили на честь "235-річчя від дня входження Криму до складу Російської імперії".

Нагадаємо, 15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому. Водночас, Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом зі сторони Кремля.

Що таке "Кримський (Керченський) міст"? Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Його протяжність складає 19 кілометрів.