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В Российском императорском доме назвали Поклонскую сумасшедшей

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Потомки Романовых назвали Поклонскую сумасшедшей
Потомки Романовых назвали Поклонскую сумасшедшей / newsnation

В Российском императорском доме Романовых назвали сумасшедшей экс-прокурора оккупированного Крыма, депутата Госдумы России Наталью Поклонскую. Там пожелали ей скорейшего выздоровления от психической болезни.

Об этом в комментарии российскому информагентству НСН сказал глава канцелярии императорского дома Александр Закато.

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Отмечается, что депутата Госдумы Наталью Поклонскую, известную своими промонархическими настроениями, возмутила поездка княгини Марии Романовой и ее сына цесаревича Георгия по Крымскому мосту 2 июня.

Парламентарий опубликовала на своей странице в Facebook пост, где подчеркнула, что княгиня с сыном – потомки Кирилла Романова, который, по ее словам, предал Николая II и присягнул революции.

В ответ на это Закато назвал заявления Поклонской клеветой и попыткой в очередной раз попиариться на теме императорской семьи.

Императорский дом совершенно спокойно относится к безумию госпожи Поклонской. Мы проникаемся ее духовным состоянием. Желаем ей скорейшего выздоровления. Думаем, что когда-нибудь Господь пошлет ей вразумление, и она покается и извинится. Если этого не произойдет – тем хуже для нее,
– отметил глава канцелярии.

Кроме этого, он добавил, что княгиня и ее сын не являются "иностранными гражданами", как об этом писала Поклонская. Они в 1992 году получили паспорта граждан РФ.

Добавим, что княгиня Мария Владимировна Романова и ее сын цесаревич Георгий Михайлович 2 июня проехались по Керченскому мосту в оккупированный Россией Крым. Свою поездку они совершили в честь "235-летия со дня вхождения Крыма в состав Российской империи".

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл Крымский мост, запустив движение по нему. Вместе с тем, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.

Что такое "Крымский (Керченский) мост"?
Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров.

Теги: Новости политики
Источник: 24 Канал
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