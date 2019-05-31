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      Главой СММ ОБСЕ в Украине стал дипломат из Турции

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      Яшар Халит Чевик
      Яшар Халит Чевик / day.kyiv.ua

      Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине возглавил экс-заместитель госсекретаря министерства иностранных дел Турции Яшар Халит Чевик. С 2012 по 2016 годы он также был постоянным представителем Турции в ООН. Чевик сменил на посту своего соотечественника Эртурула Апакана.

      Торжественную церемонию передачи полномочий провели 30 мая в Вене на заседании Постоянного совета ОБСЕ. На западе Апакана поблагодарили за работу и вручили золотую медаль министра иностранных и европейских дел Словакии и медаль ОБСЕ.

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      "Ваше руководство было важным элементом быстрого развертывания миссии и ее расширения до самой большой полевой операции в истории ОБСЕ. Доверие, которым вы вдохновляли всю Украину и наших международных партнеров, создало прочный фундамент для эффективного функционирования СММ. Я вдохновляюсь вашей личной преданностью народу Украины, а также выражаю приверженность к вашим действиям, которые были направлены на помощь гражданским лицам в районах, пострадавших от конфликта", – отметил в речи генеральный секретарь организации Томас Гремингер.

      Апакан, в свою очередь, выразил надежду, что вскоре на Донбассе таки прекратят стрелять.

      Чем занимается миссия ОБСЕ в Украине?
      Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) занимается контролем над вооружениями, вопросами мира и правами человека. Ее участниками являются 57 стран, расположенных преимущественно в Европе, а также страны-бывшие члены СССР и США с Канадой.

      В Украине организация известна, в первую очередь, своей мониторинговой миссией на Донбассе. Она начала свою работу 21 марта 2014 года в связи с военными действиями на востоке. Ее основные задачи – это беспристрастно и объективно наблюдать и отчитываться о ситуации в Украине, а также способствовать диалогу между всеми сторонами конфликта. То есть миссия фактически уполномочена только фиксировать правонарушения, а не предотвращать их. Миссия состоит из невооруженных гражданских наблюдателей, а также международных работников из государств-участников ОБСЕ. Им помогают сотрудники из Украины.

      Оккупированные территории Донбасса

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Турции ОБСЕ
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