Главою місії СММ ОБСЄ в Україні став дипломат з Туреччини

Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні очолив екс-заступник держсекретаря міністерства закордонних справ Туреччини Яшар Халіт Чевік. З 2012 по 2016 роки він також був постійним представником Туреччини в ООН. Чевік замінив на посаді свого співвітчизника Ертурула Апакана.

Урочисту церемонію передачі повноважень провели 30 травня у Відні на засіданні Постійної ради ОБСЄ. На заході Апакану подякували за роботу та вручили золоту медаль міністра закордонних і європейських справ Словаччини і медаль ОБСЄ.

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"Ваше керівництво було важливим елементом швидкого розгортання місії і її розширення до найбільшої польової операції в історії ОБСЄ. Довіра, якою ви надихали всю Україну та наших міжнародних партнерів, створила міцний фундамент для ефективного функціонування СММ. Я надихаюсь вашою особистою відданістю народу України, а також висловілюю прихильність до ваших дій, які були спрямовані на допомогу цивільним особам у районах, що постраждали від конфлікту", – зазначив у промові генеральний секретар організації Томас Гремінгер.

Апакан, у свою чергу, висловив сподівання, що невдовзі на Донбасі таки припинять стріляти.

Чим займається місія ОБСЄ в Україні?Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) займається контролем за озброєннями, питаннями миру та прав людини. Її учасниками є 57 країн, розташованих переважно у Європі, а також країни-колишні члени СРСР та США з Канадою.



В Україні організація відома, у першу чергу, своєю моніторинговою місією на Донбасі. Вона почала свою роботу 21 березня 2014 року у зв'язку із військовими діями на сході. Її основні завдання – це неупереджено і об'єктивно спостерігати та звітувати про ситуацію в Україні, а також сприяти діалогу між усіма сторонами конфлікту. Тобто місія фактично уповноважена лише фіксувати правопорушення, а не запобігати їм. Місія складається з неозброєних цивільних спостерігачів, а також міжнародних працівників з держав-учасниць ОБСЄ. Їм допомагають співробітники з України.



Окуповані території Донбасу