08:19
31 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН АВАРІЯ СУДНА В БУДАПЕШТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росіяни не довіряють Путіну. Літаюче таксі по-російськи
      Вєсті Кремля
      22:09, 30 травня
      Вєсті.UA: Навіщо Зеленському Саакашвілі. План по поверненню Януковича
      Вєсті.UA
      20:57, 30 травня
      Скільки заробляє олігарх Фірташ на заводі-гіганті та хто із чиновників йому допомагає
      ЦРУ
      09:02, 29 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 2
      Згадати все
      22:00, 29 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН АВАРІЯ СУДНА В БУДАПЕШТІ

      Главою місії СММ ОБСЄ в Україні став дипломат з Туреччини

      135 Читать новость на русском
      Яшар Халіт Чевік
      Яшар Халіт Чевік / day.kyiv.ua

      Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні очолив екс-заступник держсекретаря міністерства закордонних справ Туреччини Яшар Халіт Чевік. З 2012 по 2016 роки він також був постійним представником Туреччини в ООН. Чевік замінив на посаді свого співвітчизника Ертурула Апакана.

      Урочисту церемонію передачі повноважень провели 30 травня у Відні на засіданні Постійної ради ОБСЄ. На заході Апакану подякували за роботу та вручили золоту медаль міністра закордонних і європейських справ Словаччини і медаль ОБСЄ.

      Читайте також: У нас дві війни, – Зеленський на зустрічі з сенатором США

      "Ваше керівництво було важливим елементом швидкого розгортання місії і її розширення до найбільшої польової операції в історії ОБСЄ. Довіра, якою ви надихали всю Україну та наших міжнародних партнерів, створила міцний фундамент для ефективного функціонування СММ. Я надихаюсь вашою особистою відданістю народу України, а також висловілюю прихильність до ваших дій, які були спрямовані на допомогу цивільним особам у районах, що постраждали від конфлікту", – зазначив у промові генеральний секретар організації Томас Гремінгер. 

      Апакан, у свою чергу, висловив сподівання, що невдовзі на Донбасі таки припинять стріляти. 

      Чим займається місія ОБСЄ в Україні?Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) займається контролем за озброєннями, питаннями миру та прав людини. Її учасниками є 57 країн, розташованих переважно у Європі, а також країни-колишні члени СРСР та США з Канадою.

      В Україні організація відома, у першу чергу, своєю моніторинговою місією на Донбасі. Вона почала свою роботу 21 березня 2014 року у зв'язку із військовими діями на сході. Її основні завдання – це неупереджено і об'єктивно спостерігати та звітувати про ситуацію в Україні, а також сприяти діалогу між усіма сторонами конфлікту. Тобто місія фактично уповноважена лише фіксувати правопорушення, а не запобігати їм. Місія складається з неозброєних цивільних спостерігачів, а також міжнародних працівників з держав-учасниць ОБСЄ. Їм допомагають співробітники з України.


      Окуповані території Донбасу

      blog_ava
      Прогноз погоди на 31 травня: весна завершується дощами і грозами
      сьогодні
      2032
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Туреччини ОБСЄ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Марсианские пейзажи Каппадокии: фоторепортаж из воздушного шара
      30 травня , 22:01 Марсианские пейзажи Каппадокии: фоторепортаж из воздушного шара
      Олена Скачко 1461
      Битва петицій на сайті АП: на що впливають і як це працює
      30 травня , 21:00 Битва петицій на сайті АП: на що впливають і як це працює
      Світлана Попова 1095
      Надійність та економія: на що потрібно звернути увагу, купуючи холодильник
      30 травня , 18:40 Надійність та економія: на що потрібно звернути увагу, купуючи холодильник
      1332
      Ціни на газ, готівка, парковки: що зміниться у червні
      30 травня , 20:20 Ціни на газ, готівка, парковки: що зміниться у червні
      Яніна Ткачук 2721
      Законопроект про імпічмент від Зеленського: переваги і недоліки
      30 травня , 19:30 Законопроект про імпічмент від Зеленського: переваги і недоліки
      Ірина Поліщук 3708
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук