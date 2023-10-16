Национальное антикоррупционное бюро Украины начало служебную проверку относительно получения награды ко Дню юриста Владимиром Деулиным, главой одесского НАБУ. Кроме этого, дело касается непосредственно его участия в этом мероприятии.

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Правоохранители начали следствие

Владимир Деулин наградил фигурант уголовного дела Сергей Кивалов.

НАБУ приступило к служебной проверке. На время ее проведения глава одесского управления НАБУ отстранена от исполнения должностных обязанностей.

Результаты проверки будут обнародованы после ее завершения.

Кто такой Сергей Кивалов 8 января 2018 был одним из 36 депутатов, голосовавших против Закона о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей. В июле 2019 г. из записей НАБУ стало известно о причастности Кивалова к подкупу судей Окружного Суда.

НАБУ проводит другие проверки