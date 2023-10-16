Национальное антикоррупционное бюро Украины начало служебную проверку относительно получения награды ко Дню юриста Владимиром Деулиным, главой одесского НАБУ. Кроме этого, дело касается непосредственно его участия в этом мероприятии.
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Правоохранители начали следствие
Владимир Деулин наградил фигурант уголовного дела Сергей Кивалов.
НАБУ приступило к служебной проверке. На время ее проведения глава одесского управления НАБУ отстранена от исполнения должностных обязанностей.
Результаты проверки будут обнародованы после ее завершения.
Кто такой Сергей Кивалов
8 января 2018 был одним из 36 депутатов, голосовавших против Закона о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.
В июле 2019 г. из записей НАБУ стало известно о причастности Кивалова к подкупу судей Окружного Суда.
НАБУ проводит другие проверки
- НАБУ и СБУ 10 октября наведались к мэру Мукачево и председателя Мукачевского районного совета с обысками. Предварительной причиной является коррупционная схема продажи коммунальной земли возле стадиона "Авангард". Сам Андрей Балога на своей странице в фейсбуке заявил, что визит правоохранителей касается выкупа земельного участка ООО "Универсал-М", который ими арендуется в городе с 2003 года.
- Правоохранители также разоблачили адвоката в подстрекательстве предоставить взятку прокурору Офиса Генпрокурора. Ему сообщили о подозрении. Это произошло 1 августа. По версии следствия, в апреле 2023 года адвокат в обмен на средства он якобы должен "помочь" в уголовном производстве, в котором осуществлял процессуальное руководство упомянутый прокурор, в частности, относительно обращения прокурора в суд с ходатайством об освобождении гражданки от ответственности за уголовное правонарушение.
- НАБУ сообщило о раскрытие коррупционной схемы в государственном предприятии "Полиграфический комбинат Украина" в течение периода с 2013 по 2016 год. Эта схема действовала в период руководства Максима Степанова, позже занимавшего должность министра здравоохранения. Ему сообщили о подозрении в отмывании денег.