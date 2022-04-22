Главу Нововоронцовской ОТО Марчука оккупанты отпустили из плена

Российские оккупанты отпустили главу Нововоронцовской ОТО Владимира Марчука, которого вчера, 21 апреля, похитил один из российских захватчиков, не имея соответствующего приказа.

В Херсонской ОВА сообщили, что Марчука отпустили, сейчас он в безопасности и чувствует себя нормально.

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Оккупант хотел осуществить обмен гражданского на военных

Напомним, что вчера российский военный, не имея никаких приказов, самовольно похитил главу Нововоронцовской ОТО Марчука, который был старшим гуманитарной колонны. Оккупант хотел обменять мужчину на пленных российских военных.

Вице-премьер Ирина Верещук заявляла, что этот поступок говорит о хаосе и беспорядке в российской армии. По ее словам, за совершенное преступление будет отвечать не только оккупант, который похитил старшего гуманитарной колонны, но и те, кто допустил захват гражданских для обмена на российских военных.

Кроме этого, во время проведения эвакуации в Херсонской области враг цинично открыл реактивный огонь по позициям ВСУ, понимая, что украинские защитники не будут отвечать, потому что впереди них была колонна с мирными украинцами.

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