В утреннем обращении к украинцам спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук рассказал о следующем тезисе, которым будет манипулировать Россия. По его мнению, будут звучать заявления, что якобы Запад устал от Украины. На этом фоне у границ Украины разворачиваются интересные события в так называемом Приднестровье.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еще одна бедовая идея - Братчук ответил на план России открыть "второй фронт" со стороны Молдовы

В Приднестровье так называемый президент Вадим Красносельский отправил в отставку правительство во главе с премьером Александром Мартыновым. Сергей Братчук объяснил, с чем это связано.

По его словам, эта ситуация произошла, потому что в Приднестровье не произошло так называемой мобилизации, на которой так настаивали российские оккупационные войска. Местные жители не хотят идти воевать против Украины.

Поэтому сегодня гауляйтер московии в Приднестровье Красносельский, чтобы хоть как-то удовлетворить своих кураторов, назначил нового ответственного за создание источника напряжения для Украины. Посмотрим, наблюдаем эту ситуацию. Она полностью с нашей стороны под контролем,

– отметил Братчук.

Напомним, что 25 мая власти непризнанного "Приднестровья" снизили уровень террористической угрозы с "красного" на "желтый".

"Понимая, что нагнетание паники и имитация террористической активности со стороны Украины не дает желаемого результата, в Приднестровье отменен красный уровень террористической угрозы, установлен желтый", - отметили в ОК "Юг".

В то же время группировка российских войск, которая там дислоцируется, продолжает нести дежурство в усиленной боевой готовности.

Что происходит в Приднестровье: последние новости

Национальная разведка США предполагает , что Путин может объявить военное положение и развязать войну на оккупированной территории Молдовы – в Приднестровье. По мнению экспертов, это очередная попытка Путина запугать Европу и продемонстрировать хоть какую-то силу.

Россияне в непризнанном Приднестровье получили задачу от руководства в Москве – восстановить аэродром и технику в Тирасполе. Правда, русские войска за годы пребывания в Приднестровье пропили все остатки военной техники и аппаратуры. Расследование показало, что согласно документам, все необходимые запчасти и техника никуда не девались и лежат себе на своем месте. Кремль переоценивает свои силы в непризнанной части Молдовы.

Российские войска всегда стремятся взорвать свой десант в Одессе. Также СМИ США сейчас начали говорить, что якобы Путин готовится открыть второй фронт из Приднестровья, чтобы создать дополнительную опасность в Одесской области. Братчук уверен, что это очередная бредовая идея Москвы и убежден, что это исключительно вбросы ИПСО России.

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