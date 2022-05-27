У ранковому зверненні до українців речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук розповів про наступну тезу, якою буде маніпулювати Росія. На його думку, будуть звучати заяви, що нібито Захід втомився від України. На цьому тлі біля кордонів України розгортаються доволі цікаві події у так званому Придністров'ї.

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У Придністров'ї так званий президент Вадим Красносільський відправив у відставку уряд на чолі з прем'єром Олександром Мартиновим. Сергій Братчук пояснив з чим це пов'язано.

За його словами, ця ситуація відбулась, тому що у Придністров'ї не відбулась так звана мобілізація, на якій так наполягали російські окупаційні війська. Місцеві мешканця не хочуть йти воювати проти України.

Тому сьогодні гауляйтер московії у Придністров'ї Красносільський, щоб хоч якимсь чином задовольнити своїх кураторів, призначив нового відповідального за створення джерела напруги для України. Подивимось, спостерігаємо за цією ситуацією. Вона повністю з нашого боку під контролем,

– зазначив Братчук.

Нагадаємо, що 25 травня влада невизнаного "Придністров'я" знизила рівень терористичної загрози з "червоного" на "жовтий".

"Зрозумівши, що нагнітання паніки та імітація терористичної активності з боку України не дає бажаного результату, у Придністров'ї скасовано червоний рівень терористичної загрози, встановлено жовтий", – зауважили в ОК "Південь".

Водночас угрупування російських військ, який там дислокується, продовжує нести чергування у посиленій бойовій готовності.