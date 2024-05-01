Главу "ВСК против Киева" официально пригласили на комиссию Киевсовета: "Не бойтесь, приходите"
Источник:Дмитрий Белоцерковец
Народного депутата Виталия Безгина, который возглавил комиссию ВР по вопросам Киева, пригласили обсудить вопросы Киева на заседании временной контрольной комиссии Киевсовета по вопросам взаимодействия органов местного самоуправления с центральной властью.
Об этом сообщил в фейсбуке председатель ТКК, сопредседатель фракции “УДАР Виталия Кличко” Дмитрий Белоцерковец.
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Парламентская временная специальная комиссия против Киева – это сплошная политика и выполнение заказа Банковой. Одно из свидетельств этого – недопуск к ее заседаниям представителей общины Киева. Конечно, может, я ошибаюсь, и Безгин действительно заботится о Киеве? Так это или нет, мы увидим на заседании Временной контрольной комиссии Киевсовета по вопросам взаимодействия с центральной властью. Потому что председатель парламентской "ВСК против Киева" на него приглашен официально,
– заявил Дмитрий Белоцерковец.
Он отметил, что комиссия Киевсовета хочет пообщаться с главой профильной парламентской ВСК "о вопросах Киева". Это будет "испытание для "слуги" Безгина и ВСК "Против Киева", отметил Белоцерковец.
Господин Безгин, обещаю о вашем уголовном деле не спрашивать. Только о вопросах Киева. Не бойтесь, приходите,
– сказал Белоцерковец.
Представителей Киевсовета не допустили на заседание ВСК
В то же время депутат напомнил, что представителей Киевсовета не допустили на заседание ВСК, где обсуждались вопросы столицы.
"В частности, председатель ВСК Виталий Безгин собственноручно физически препятствовал мне попасть на ее заседание. В конце концов, с Безгиным ситуация понятна – он лишь инструмент в руках Банковой, призванный максимально скомпрометировать киевскую городскую власть. И стал он этим инструментом с помощью крючка в виде уголовного дела ГБР по посягательству на территориальную целостность Украины", – заявил Дмитрий Белоцерковец.
Ранее сообщалось, что Виталий Безгин не позволил принять участие в заседании ВСК по Киеву представителям столичной общины – депутатам Киевсовета. Хотя ранее он заявлял, что на комиссию приглашают всех желающих.