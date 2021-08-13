57 миллионов долларов убытков: главу зерновой корпорации задержали при попытке бегства из страны

Правоохранители 13 августа в аэропорту "Жуляны" задержали руководителя "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины" и его сообщника при попытке бегства из государства.

Таким образом они пытались избежать ответственности. Арест проводили оперативники Департамента стратегических расследований.

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Чиновника задержали в аэропорту "Жуляны" утром, 13 августа. Кроме этого, вместе с ним задержали и его сообщника,

– отметили в МВД Украины.

Следователи уже сообщили о подозрении руководителю корпорации и владельцу нескольких обществ по статье о присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Сейчас с ними проводятся следственные действия.

Кроме этого, готовятся ходатайства в суд для избрания обоим подозреваемым меры пресечения.

​Руководителя зерновой корпорации задержали при попытке бегства из Украины / Фото Нацполиции

Сумма ущерба составляет более 57 миллионов долларов.

Национальная полиция разоблачила масштабные злоупотребления должностных лиц "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины".