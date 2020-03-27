Главу Минфина Уманского тоже могут вскоре уволить, – СМИ
В СМИ распространилась информация, что вскоре Министерство здравоохранения получит нового руководителя, вместо Емца. Такая же информация есть в отношении министра финансов Игоря Уманского.
По информации "Украинской правды", которую изданию подтвердили в "Слуге народа", министра финансов собираются уволить.
Биография Игорь Уманский возглавил Министерство финансов: что о нем известно
Среди причин, почему Уманский должен оставить пост главы Минфина – неудачный секвестр бюджета.
Что такое секвестр бюджета?
Секвестр предусматривает принудительное сокращение расходов при исполнении отдельных статей или всего госбюджета. Он обусловливается различными причинами: просчетами при составлении бюджета или возникновением форс-мажорных обстоятельств.
Уманский – министр: что известно
Игоря Уманского назначили на должность министра финансов 4 марта, когда в отставку ушло все правительство Гончарука. Он сменил на этом посту Оксану Маркарову. Он дважды занимал должность первого заместителя министра финансов – в 2008 – 2010 годах при Викторе Пинзенике, после увольнения которого выполнял обязанности министра. В 2014 – 2015 годах работал в команде министра Натальи Яресько и был ее заместителем.
Уманский после своего увольнения с должности заместителя Яресько с 2016 по 2019 годы работал советником Петра Порошенко. Однако из-за несогласия с политикой правительства в финансовой, бюджетной и банковской сферах и отсутствия реакций на его предложения по этим вопросам в АП, был уволен в начале марта 2019 года.
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