Главу Минфина Уманского тоже могут вскоре уволить, – СМИ

В СМИ распространилась информация, что вскоре Министерство здравоохранения получит нового руководителя, вместо Емца. Такая же информация есть в отношении министра финансов Игоря Уманского.

По информации "Украинской правды", которую изданию подтвердили в "Слуге народа", министра финансов собираются уволить.

Биография Игорь Уманский возглавил Министерство финансов: что о нем известно

Среди причин, почему Уманский должен оставить пост главы Минфина – неудачный секвестр бюджета.

Что такое секвестр бюджета?

Секвестр предусматривает принудительное сокращение расходов при исполнении отдельных статей или всего госбюджета. Он обусловливается различными причинами: просчетами при составлении бюджета или возникновением форс-мажорных обстоятельств.

Уманский – министр: что известно

Игоря Уманского назначили на должность министра финансов 4 марта, когда в отставку ушло все правительство Гончарука. Он сменил на этом посту Оксану Маркарову. Он дважды занимал должность первого заместителя министра финансов – в 2008 – 2010 годах при Викторе Пинзенике, после увольнения которого выполнял обязанности министра. В 2014 – 2015 годах работал в команде министра Натальи Яресько и был ее заместителем.

Уманский после своего увольнения с должности заместителя Яресько с 2016 по 2019 годы работал советником Петра Порошенко. Однако из-за несогласия с политикой правительства в финансовой, бюджетной и банковской сферах и отсутствия реакций на его предложения по этим вопросам в АП, был уволен в начале марта 2019 года.