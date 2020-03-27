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      Очільника Мінфіну Уманського теж можуть незабаром звільнити, – ЗМІ

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      Очільника Мінфіну Уманського теж можуть незабаром звільнити / Фото 24 каналу

      У ЗМІ поширилася інформація, що невдовзі Міністерство охорони здоров'я отримає нового очільника, замість Ємця. Така ж інформація є щодо міністра фінансів Ігоря Уманського

      За інформацією "Української правди", яку виданню підтвердили у "Слузі народу", міністра фінансів збираються звільнити.

      Біографія Ігор Уманський очолив Міністерство фінансів: що про нього відомо

      Серед причин, чому Уманський має залищити пост очільника Мінфіну – невдалий секвестр бюджету.

      Що таке секвестр бюджету?Секвестр передбачає примусове скорочення витрат при виконанні окремих статей чи усього держбюджету. Він обумовлюється різними причинами: прорахунками при складанні бюджету або ж виникненням форс-мажорних обставин.

      Уманський – міністр: що відомо

      Ігоря Уманського призначили на посаду міністра фінансів 4 березня, коли у відставку пішов весь уряд Гончарука. Він замінив на цій посаді Оксану Маркарову. Він двічі обіймав посаду першого заступника міністра фінансів – у 2008 – 2010 роках при Вікторі Пинзенику, після звільнення якого виконував обов'язки міністра. У 2014 – 2015 роках працював у команді міністра Наталії Яресько і був її заступником.

      Уманський після свого звільнення з посади заступника Яресько з 2016 по 2019 роки працював радником Петра Порошенка. Однак через незгоду з політикою уряду у фінансовій, бюджетній і банківській сферах і відсутність реакцій на його пропозиції з цих питань в АП, був звільнений на початку березня 2019 року.

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Слуга народу Новини України Міністерство фінансів України Ігор Уманський Новини політики
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