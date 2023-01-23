Заседание пройдет уже сегодня, 23 января. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Важно Вызвано исторически и политически: в NYT объяснили нежелание Германии передавать танки Украине

Министры иностранных дел стран ЕС обсудят передачу танков Украине

По словам Борреля, заседание Европейского совета по внешним делам будет посвящено военной помощи для Украины.

Мы начнем с украинской войны. Мы начнем с того, как продолжить военную поддержку Украины,

– заявил глава дипломатии ЕС.

Так, министры обсудят новый транш военной помощи и уровень поддержки. Боррель отметил, что в заседании примет участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Боррель подчеркнул, что на сегодняшнем заседании главы МИД обсудят передачу танков Украине. Он надеется, что политическое решение по этим боевым машинам будет принято.

Что даст Украине поставки западных танков

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что в первую очередь в случае предоставления западных танков Украина получит мотивацию – наши воины будут более мотивированными отстаивать общеевропейские ценности, за которые именно сейчас и идет борьба. Предоставление танков покажет поддержку мира, продемонстрирует, что мы не одни.

По словам украинского президента, когда страны, имея на балансе 10, 100 или даже один танк, решают отдать их всех Украине – это большая мотивация. И именно это Зеленский хотел бы услышать от немецкого канцлера Олафа Шольца по танкам Leopard.