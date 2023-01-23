Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD. По его словам, у России есть большое количество танков, поэтому предоставленное оружие от партнеров не решает всех проблем на поле боя.

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Что Украина получит от предоставления западных танков

Владимир Зеленский подчеркнул, что в первую очередь в случае предоставления западных танков Украина получит мотивацию – наши воины будут более мотивированными отстаивать общеевропейские ценности, за которые именно сейчас и идет борьба. Предоставление танков покажет поддержку миру, продемонстрирует, что мы не одни.

Вы должны четко понимать: против нас – российская армия, у которой тысячи танков. Просто там некому воевать – они боятся и они немотивированы. Это плюс нам. Но когда у них тысяча танков – ни одна страна решением, что она дает нам 10 танков, 20 танков, 50 танков, не решает проблему. Они делают одну очень важную вещь – они мотивируют наших воинов бороться за их же ценности, потому что демонстрируют, что весь мир с тобой,

– заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что когда страны, имея на балансе 10, 100 или даже один танк, решают отдать их всех Украине – это большая мотивация. И именно это Владимир Зеленский хотел бы услышать от немецкого канцлера Олафа Шольца по танкам Leopard. Однако глава государства отметил, что ценит все, что сделало для Украины правительство Шольца, президент Франк-Вальтер Штайнмайер и Бундестаг.

Готова ли Германия предоставить Украине танки: последние новости

Во время визита в Париж канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что решение по военной помощи, то есть предоставление танков, Берлин будет принимать в координации с международными партнерами, в том числе из США. СМИ со ссылкой на источники сообщают, что в Германии хотят, чтобы сначала США предоставили танки M1 Abrams Украине и уже тогда начнут поставки танков Leopard.

Однако накануне в Пентагоне уже заявили, что пока свои танки Украине США не будут предоставлять. Причина – проблемы в обслуживании. При маневрировании этим танкам требуется дополнительная дозаправка, а сама техника требует особого топлива. Поэтому в Вашингтоне считают, что практичнее для Украины будут именно немецкие и британские танки.

В то же время глава МИД Анналена Бербок в интервью французским СМИ заявила, что если партнеры Берлина решат предоставить Украине немецкие танки, которые у них есть на вооружении, то Германия препятствовать этому не будет. Что касается Польши и ее инициативы по предоставлению танков, то Бербок сказала, что запроса от Варшавы еще не было.