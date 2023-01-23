Про це заявив президент Володимир Зеленський під час інтерв'ю німецькому телеканалу ARD. За його словами, у Росії є велика кількість танків, тому надана зброя від партнерів не вирішує всіх проблем на полі бою.

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Що Україна отримає від надання західних танків

Володимир Зеленський підкреслив, що першочергово у випадку надання західних танків Україна отримає мотивацію – наші воїни будуть більш вмотивованими відстоювати загальноєвропейські цінності, за які власне зараз і йде боротьба. Надання танків покаже підтримку світу, продемонструє, що ми не одні.

Ви маєте чітко розуміти: проти нас – російська армія, в якої тисячі танків. Просто там немає кому воювати – вони бояться та вони немотивовані. Це плюс нам. Але коли у них тисяча танків – жодна країна рішенням, що вона дає нам 10 танків, 20 танків, 50 танків, не вирішує проблему. Вони роблять одну дуже важливу річ – вони мотивують наших воїнів боротися за їхні ж цінності, тому що демонструють, що весь світ з тобою,

– заявив Зеленський.

Президент наголосив, що коли країни, маючи на балансі 10, 100 чи навіть лише 1 танк, вирішують віддати їх усіх Україні – це велика мотивація. І саме це Володимир Зеленський хотів би почути від німецького канцлера Олафа Шольца щодо танків Leopard. Однак глава держави відзначив, що цінує усе, що зробив для України уряд Шольца, президент Франк-Вальтер Штайнмаєр та Бундестаг.

Чи готова Німеччина надати Україні танки: останні новини

Під час візиту до Парижа канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що рішення щодо військової допомоги, тобто надання танків, Берлін ухвалюватиме в координації з міжнародними партнерами, у тому числі з США. ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що у Німеччині хочуть, аби спершу США надали танки M1 Abrams Україні та вже тоді почнуть постачання танків Leopard.

Однак напередодні в Пентагоні вже заявили, що поки свої танки Україні США не надаватимуть. Причина – проблеми в обслуговуванні. Під час маневрування цим танкам потрібна додаткова дозаправка, а сама техніка потребує особливого палива. Тому у Вашингтоні вважають, що більш практичними для України будуть саме німецькі та британські танки.

Водночас глава МЗС Анналена Бербок в інтерв'ю французьким ЗМІ заявила, що якщо партнери Берліна вирішать надати Україні німецькі танки, які в них є на озброєнні, то Німеччина перешкоджати цьому не буде. Щодо Польщі та її ініціативи з надання танків, Бербок сказала, що запиту від Варшави ще не було.