Главы МИД Украины и Италии отмечают активизацию деловых связей между бизнесменами двух стран

Объем торговли между Украиной и Италией в 2020 году достиг почти четыре миллиарда евро и имеет существенный потенциал для роста.
Министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарили бизнесменов двух стран за активное сотрудничество, которое способствует экономическому развитию государств.
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Ди Майо и Кулеба встретились в Киеве
Соответствующее заявление дипломаты сделали 10 июня на Украинско-итальянский бизнес-форум, который прошел в Киеве.
Дорогие итальянские и украинские бизнесмены, когда вы подписываете контракты, когда вы делаете новые проекты, вы не просто зарабатываете деньги, вы не просто создаете дополнительные рабочие места в Украине и в Италии, вы не просто платите налоги в бюджеты наших стран, вы цементируете взаимоотношения этих двух стран,
– сказал Кулеба.
Торговля между странами имеет потенциал для роста
Ди Майо в свою очередь сообщил, что объем торговли между Украиной и Италией в 2020 году достиг почти четыре миллиарда евро и имеет существенный потенциал для роста.
Мы должны определить более четкие планы по экономическому сотрудничеству между нашими странами, для этого здесь и присутствуют представители нашего бизнес-сообщества,
– сказал Ди Майо.
В присутствии дипломатов был подписан контракт между международной вертикально интегрированной горно-металлургической группой "Метинвест" и мировым поставщиком технологий для металлургии итальянской компанией Danieli. Со стороны украинской компании документ подписал генеральный директор Юрий Рыженков, а со стороны итальянского поставщика - гендиректор Джакомо Марески Даниэли.
В присутствии дипломатов подписали контракт
Подписание документа позволит осуществить поставку современного оборудования для строительства нового цеха по производству холоднокатаного проката на меткомбинате имени Ильича в Мариуполе. Инвестиции в него превысят 1 миллиард долларов и при этом будет создано более 230 рабочих мест.