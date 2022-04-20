На встрече также будут обсуждаться восстановление после завершения войны. МВФ уже выделил 1,4 миллиарда долларов на экстренное финансирование, однако Украине нужно будет еще больше.

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Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс рассказал, что 21 апреля состоится важная встреча с премьер-министром и министром финансов Украины. На ней также присутствует глава МВФ Кристалина Георгиева.

Некоторые из стран, которые поддерживают Украину, будут там, и мы надеемся, что они обе окажут помощь,

– отметил Малпасс.

Также он отметил, что во время встречи будут рассматривать, как эффективно провести восстановление Украины. В свою очередь глава МВФ добавила, что уже говорила об этом с президентом Владимиром Зеленским.

Кроме этого, они обсудили сохранение функционирования экономики, пока идет война. По ее словам, МВФ обязан поддерживать Украину в течение следующих нескольких месяцев, и для этого потребуется больше финансовой помощи, чем предоставили ранее.

"Мы выделили 1,4 миллиарда долларов на экстренное финансирование, но понадобится больше. И это будут большие инвестиции в течение следующих нескольких месяцев, чтобы сохранить функционирование экономики и предотвратить рост инфляции", – отметила Георгиева.

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