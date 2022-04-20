На зустрічі також обговорюватимуть відбудову після завершення війни. МВФ вже виділив 1,4 мільярда доларів на екстрене фінансування, однак Україні потрібно буде ще більше.

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Президент Світового банку Девід Малпасс розповів, що 21 квітня відбудеться важлива зустріч з прем'єр-міністром та міністром фінансів України. На ній також буде присутня голова МВФ Крісталіна Георгієва.

Деякі з країн, які підтримують Україну, будуть там, і ми сподіваємося, що вони обидві нададуть допомогу,

– зазначив Малпасс.

Також він зауважив, що під час зустрічі розглядатимуть, як найефективніше провести відбудову України. Своєю чергою, голова МВФ додала, що вже розмовляла про це з президентом Володимиром Зеленським.

Окрім цього, вони обговорили збереження функціонування економіки, поки триває війна. За її словами, МВФ має обов'язок підтримувати Україну протягом наступних кількох місяців, і для цього буде потрібно більше фінансової допомоги, ніж надали раніше.

"Ми виділили 1,4 мільярда доларів на екстрене фінансування, але знадобиться більше. І це будуть великі інвестиції протягом наступних кількох місяців, щоб зберегти функціонування економіки та запобігти зростанню інфляції", – зауважила Георгієва.

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