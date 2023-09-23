Для чего в тяжелое время расшатывать почву? – главы ОВА против изъятия у громад военного НДФО

Изъятие из местных бюджетов НДФЛ от зарплат военных и правоохранителей расшатывает основы государства и может привести к фатальным последствиям.

Об этом заявил представитель президентской вертикали власти – начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в своей статье для "Экономической правды".

Обратите внимание Лишение общин военного НДФЛ приведет к катастрофическим последствиям, – Бутусов

"Министерство финансов Украины предложило нововведение, которое существенно ухудшит состояние местных бюджетов. Все – ради усиления обороноспособности страны. Безусловно, хорошее намерение! Но кто-то просчитывал, что такое решение может привести к роковым последствиям для жизни территориальных громад? Или кто-то просчитал те миллиарды помощи, которые громады оказывают военным? Не понятно, для чего необходимо в такое тяжелое время расшатать основу каждой сильной страны – финансово состоятельную и стабильную территориальную громаду", – пишет Максим Козицкий.

Он отмечает, что НДФЛ формирует около 60% доходов местных бюджетов.

"Если государство забирает из местных бюджетов средства, то тогда также должно взять на свое содержание те завдения и учреждения, которые содержались громадами. Потому что после изъятия НДФЛ они не смогут и дальше их финансировать", – подчеркнул Максим Козицкий.

По его словам, в течение 2017 – 2023 годов объем дополнительной дотации уменьшился более чем в 5 раз, а объем расходов на переданные полномочия вырос вдвое. При условии изъятия из местных бюджетов в 2024 году военного НДФЛ и уменьшения на 4% норматива отчислений от НДФЛ необходимо будет увеличение в несколько раз объема дополнительной дотации на осуществление переданных из государственного бюджета расходов на содержание учебных заведений и здравоохранения для местных бюджетов.

"В целом если НДФЛ военнослужащих заберут у громад, то финансовый потенциал местных бюджетов области в следующем году уменьшится на треть. Уже сегодня 72% ресурса местных бюджетов направляются на заработную плату, энергоносители, социальные выплаты, стипендии, медикаменты и питание. А если учесть рост средней заработной платы в соответствии с ростом должностного оклада работника (17,4%), цен и тарифов на энергоносители (12,5%), инфляционных процессов (10,8%), то местным бюджетам необходимо будет около 4,0 млрд грн дополнительно. Не говорю уже о минимальных расходах на развитие", – пишет Козицкий.